Rischia di spezzare la gamba al fratello, Inaki Williams è incontenibile: “Ma sei impazzito?” In Osasuna-Athletic Bilbao, Chimy Avila ha rischiato di causare danni gravissimi a Nico Williams. In sua difesa è intervenuto il fratello, incontenibile.

A cura di Marco Beltrami

Lunedì da incorniciare per l'Athletic Bilbao, che grazie al tris di Sancet è andato a vincere sul campo dell'Osasuna. Tre punti pesanti per i baschi che nel finale di gara però hanno rischiato di rovinarsi la giornata. Il motivo? Un intervento assai pericoloso di Ezequiel "Chimy" Avila che ha rischiato di fare molto male a Nico Williams. Un tackle sciagurato che ha scatenato la reazione del fratello del giocatore ospite, il più esperto Inaki che ne ha cantate quattro all'argentino. E quest'ultimo ha poi concluso la sua gara in anticipo.

La frustrazione per il risultato negativo e per una giornata storta ha giocato un brutto scherzo al Chimy. Quest'ultimo nel recupero, a partita ormai compromessa, ha provato a fermare una sgroppata del più giovane dei fratelli Williams in un modo a dir poco sopra le righe. Il calciatore dell'Osasuna si è letteralmente tuffato in tackle per cercare di colpire il classe 2002 dell'Athletic. Quest'ultimo, velocissimo e agile, è riuscito per sua fortuna a sventare la minaccia, continuando dunque la sua corsa. Avila invece per l'inerzia del suo "volo" è quasi finito fuori dal campo: se avesse colpito Nico Williams certamente gli avrebbe causato danni molto gravi, anche perché l'attaccante è intervenuto con la gamba altissima, a tacchetti spianati.

L'arbitro inizialmente ha fatto proseguire, ma poi a gioco fermo ha richiamato Avila estraendo il giallo, sacrosanto. Quest'ultimo è stato avvicinato dai calciatori di casa e in primis da Inaki Williams, che con ampi gesti e con fare minaccioso gli ha chiesto spiegazioni per il suo comportamento folle. L'attaccante spagnolo si è molto spaventato per il rischio corso dal fratello minore, nonché compagno di squadra e infatti ha urlato ad Avila: "Ma sei impazzito?". 2′ più tardi, è arrivato anche il secondo giallo per l'argentino che ha perso la testa, e prima di uscire dal campo ha litigato anche con un altro avversario.

Inaki e Nico a fine gara hanno festeggiato insieme e chissà se entrambi non abbiano tirato anche un sospiro di sollievo per come sono andate le cose con Avila. I due fratelli hanno una storia molto particolare, che ha contribuito a farli legare ancor di più. Con la loro famiglia hanno lasciato l'Africa in giovanissima età, attraversando tra mille difficoltà il deserto e rischiando anche l'arresto. Per loro la soddisfazione di aver sfondato nel mondo del calcio, è doppia.