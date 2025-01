video suggerito

Riqui Puig mostra l’impressionante stato delle sue gambe dopo il grave infortunio: ma qualcosa non quadra L’ex calciatore del Barcellona Riqui Puig ha mostrato lo stato attuale delle sue gambe dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro patita nell’ultima partita giocata con i Los Angeles Galaxy: ad impressionare però è la massa muscolare del quadricipite della coscia destra. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Riqui Puig dal suo trasferimento negli Stati Uniti ha avuto un grande impatto sulla MLS facendo apprezzare sia per la sua qualità che per la grande tenacia, caratteristiche gli avevano permesso giovanissimo di approdare nella prima squadra del Barcellona. L‘epico sacrificio compiuto (ha giocato mezzora nonostante il gravissimo infortunio servendo anche l'assist per il gol-vittoria di Joveljic) un mese fa nella finale della Western Conference che i suoi Los Angeles Galaxy hanno vinto 1-0 contro i Seattle Sounders gli è costato caro ed è ora costretto ai box per un lunghissimo periodo.

Il 25enne spagnolo da un mese è infatti alle prese con la riabilitazione dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro e la conseguente operazione e con una foto pubblicata sui propri profili social ha aggiornato sul suo recupero mostrando però un qualcosa che ha impressionato tutti. L'immagine infatti mostra un'evidentissima differenza di massa muscolare tra i due quadricipiti.

Oltre alla grande differenza a livello visivo c'è un'altra cosa che ha sorpreso tutti coloro che hanno visto la foto (come esplicitato da tantissimi utenti social nei commenti sotto ai post che hanno riportato la fotografia pubblicata nelle sue storie Instagram dall'ex blaugrana), vale a dire il fatto che il quadricipite ipotonico sia quello della gamba destra, cioè non quella infortunata nel match contro Seattle e operata lo scorso 11 dicembre dal dott. Ramón Cugat presso il Quirónsalud Barcelona Hospital di Barcellona, ​​in Spagna.

Guardando attentamente la foto però sembra esserci una spiegazione a quella che appare come una stranezza. Sotto il ginocchio destro c'è un'evidente cicatrice che lascia pensare che il calciatore di recente si sia sottoposto anche ad un intervento al tendine rotuleo del ginocchio destro, cosa che giustificherebbe la diminuzione del tono muscolare del quadricipite. Tali interventi infatti possono portare a decifit precoci del quadricipite e rendere molto complicato repurare la connessione neuromuscolare e il tono del quadricipite.