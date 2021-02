Quella vista all'Estadio do Dragao è stata la Juventus più brutta della stagione. Gli uomini di Pirlo sono stati "salvati" dal gol di Chiesa che tiene vivo il discorso qualificazione ai quarti di Champions. Contro il Porto il 9 marzo a Torino vietato sbagliare per i bianconeri che non potranno permettersi il lusso di replicare la prestazione di bassissimo livello offerta in terra portoghese. Una performance che Rio Ferdinand, ex stella del Manchester United e compagno di Cristiano Ronaldo, ha bocciato in maniera perentoria.

Tanto deciso negli interventi difensivi durante la sua fortunata esperienza calcistica, quanto nelle sue interviste da commentatore e opinionista difensivo. Rio Ferdinand, grande gloria dei Red Devils e della nazionale inglese non è uno abituato ad andare troppo per il sottile. La conferma è arrivata anche nel post Porto-Juventus ai microfoni di BT Sport. L'ex difensore classe 1978 non ha usato metafore per definire la prestazione di basso livello dei bianconeri: "Sono stati orrendi, giocavano così male. Sono stati fortunati ad andar via dal Portogallo con un gol in trasferta. Il Porto ha messo la partita sui binari giusti in entrambi i tempi e ha capitalizzato gli errori della Juventus. L'intento loro era quello e infatti hanno costretto la Juve a commettere sbagli".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche un altro ex perno del calcio inglese, compagno di squadra allo United di Ronaldo e dello stesso Rio Ferdinand. L'ex centrocampista Owen Hargreaves ha infatti aggiunto: "Quel gol in trasferta dà grandi possibilità alla Juventus, ma il Porto è stato di gran lunga la squadra migliore. Stasera non sembravano una squadra del calibro della Juventus". Impossibile dar torto ad entrambi, per una Juve letteralmente irriconoscibile e che dovrà necessariamente imparare dai propri errori. Guardando il bicchiere mezzo pieno, nonostante una serata storta è arrivato un risultato che tiene ancora aperti i giochi con la Juventus che dovrà tornare a fare la Juventus tra due settimane.