Rio Ferdinand e la rinuncia al sogno di allenare, morì la moglie: “I miei figli avevano bisogno di me”

Rio Ferdinand racconta perché non ha potuto continuare a lavorare nel calcio come allenatore dopo il ritiro. Quello stesso anno morì la moglie Rebecca, i tre figli piccoli avevano bisogno di lui. "Se vuoi diventare un manager devi essere lì 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non c'è tempo libero".

A cura di Paolo Fiorenza

Rio Ferdinand è stato uno dei calciatori inglesi più forti del nuovo millennio, plurititolato col Manchester United e capitano della nazionale inglese. Ritiratosi nel 2015, ha iniziato la trafila per prendere il patentino di tecnico assieme ad altri giocatori di quegli straordinari Red Devils come Wayne Rooney, Michael Carrick e John O'Shea, oggi tutti allenatori. Un sogno, quello di continuare ad essere protagonista nel calcio su una panchina, cui Ferdinand ha dovuto rinunciare quasi immediatamente: in quello stesso 2015, infatti, sua moglie Rebecca morì a soli 34 anni in seguito ad un cancro al seno.

Rio Ferdinand oggi a 45 anni: è opinionista televisivo

I tre figli piccoli della coppia, Lorenz, Tate e Tia, rimasero orfani della madre ed oggi il 45enne londinese spiega che è per questo che non ha potuto impegnarsi nel diventare allenatore. "Stavo prendendo i tesserini, volevo essere un allenatore, un manager al 100% – ha detto nel podcast ‘The Overlap' – Wayne, Michael, Sheasy, tutti ora allenano, io avevo il loro stesso percorso. Ma ovviamente accadono situazioni personali a casa. Se vuoi diventare un manager devi essere lì 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non c'è tempo libero".

"L'ho visto con Stevie e Frank (Gerrard e Lampard, ndr) nel poco tempo che ho trascorso con loro. Il cambiamento da commentatore a manager, i loro telefoni non sono mai staccati dalle orecchie. Non sono realmente coinvolti, perché probabilmente stanno pensando a un milione di altre cose – ha continuato Ferdinand, andando poi al nocciolo della questione – I miei figli avevano bisogno che fossi con loro al 100%, sono al lavoro in TV ma sono contattabile, posso ancora essere lì, posso ancora andare alle serate dei genitori mentre quando alleni mancano tutte queste cose".

Ferdinand con la seconda moglie Kate

"Quindi ho dovuto prendere una decisione davvero rapida. Non era nemmeno qualcosa a cui ho dovuto pensare, in realtà. È stato proprio: non lo farò", ha concluso l'ex roccioso difensore centrale inglese. Ferdinand si è poi sposato di nuovo, con l'ex star dei reality Kate Wright nel 2019. Kate si è presa cura dei tre figli di Rio e ha dato al calciatore altri due bambini, il figlio Cree e la bambina Shae.