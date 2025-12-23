Richardson sconvolge la Fiorentina: “Vorrei andarmene, per loro non sono più lo stesso giocatore”

La Fiorentina deve gestire una stagione difficilissima e in mezzo alle onde arriva anche il caso Richardson che ha chiesto la cessione immediata: il giocatore ha rilasciato un'intervista piuttosto forte in cui a sorpresa ha aperto le porte all'addio nella sessione invernale di calciomercato perché troverebbe poco spazio nella squadra e non si sentirebbe più come prima.

Il giocatore ha lasciato tutti di stucco quando, parlando della sua stagione con L'Equipe, ha ammesso candidamente di voler andare al Nizza a gennaio e di allontanarsi dalla viola. Non c'entra la situazione difficile in classifica e lo spettro della retrocessione, ma la sua vera utilità all'interno della rosa e il ruolo che è sempre stato messo in discussione.

Richardson ha chiesto la cessione a gennaio

Richardson sorprende la Fiorentina, vuole la cessione

Non c'è ancora nessun accordo e probabilmente il giocatore non ne aveva mai parlato, per questo la sua intervista fa ancora più rumore. Richardson ha annunciato l'intenzione di lasciare Firenze nella sessione invernale di calciomercato: "A dire il vero, ho attraversato momenti difficili fuori dal campo, ma dal punto di vista calcistico, ho fatto bene negli ultimi mesi. Devo ammettere che non capivo bene la mia situazione. L'ex allenatore (Stefano Pioli, ndr) mi ha detto che contava su di me; la società non voleva lasciarmi andare, se non forse a fine agosto. Ma ho giocato pochissimo. È come se non fossi più lo stesso giocatore ai loro occhi".

Non ha mai trovato continuità nella Fiorentina e questa situazione confusa lo ha spinto a chiedere la cessione già nel mese di gennaio. Richardson sa benissimo dove vuole andare perché l'intenzione è quella di avvicinarsi a sua madre: "Preferirei andarmene quest'inverno. Futuro? Il Nizza è la mia squadra del cuore. Sono cresciuto a Nizza, mia madre vive ancora lì. So che stanno attraversando un periodo difficile, ma onestamente il Nizza è un ottimo club di Ligue 1. Tutti attraversano momenti difficili. Il Nizza è chiaramente la mia priorità".