Retegui segna il gol vittoria di Genoa-Atalanta con De Winter a terra, Marassi insorge: cosa è successo

A cura di Michele Mazzeo

Gol storico, ma tra le polemiche. L'Atalanta batte il Genoa 3-2 in una gara infuocata che fa a pugni con la posta in palio quasi nulla che c'era in gioco (entrambe le squadre hanno già raggiunto i propri obiettivi stagionali, tant'è che il match di Marassi è l'unico di questa penultima giornata della Serie A 2024-2025 a non essere soggetto alla nuova regola della contemporaneità con gli altri incontri in calendario). A deciderla è Mateo Retegui, autore della rete del successo nel finale. Ma il sigillo che lo consacra come il miglior marcatore nerazzurro in un singolo campionato di Serie A, con 25 gol stagionali, non è passato inosservato. Anzi, ha fatto esplodere la rabbia del "Ferraris".

Il caso nasce al minuto 89. Con il punteggio sul 2-2, il difensore del Genoa Koni De Winter si accascia a terra a metà campo. L'arbitro non interrompe il gioco e Charles De Ketelaere ne approfitta per affondare sulla fascia di destra. L'ex Milan arriva sul fondo e serve al centro proprio Retegui, che in scivolata anticipa il diretto marcatore e batte Leali per il 3-2. Il gol scatena però una reazione furiosa del pubblico genoano.

Nonostante il gesto distensivo dell'ex, che subito dopo la rete si scusa con ampie braccia alzate verso la Gradinata Nord, Marassi lo accoglie con una pioggia di fischi fino al rientro negli spogliatoi. Le contestazioni non si limitano ai tifosi: al fischio finale, Retegui discute animatamente con alcuni ex compagni, in particolare con il capitano Mattia Bani, che gli rimprovera di non aver fermato l’azione.

Un episodio che oscura parzialmente la giornata da record dell’attaccante azzurro: con questa rete, Retegui supera Filippo Inzaghi, che nel 1996-1997 si era fermato a 24 centri in campionato con la maglia dell’Atalanta. Nessuno prima di lui aveva segnato così tanto in un’unica stagione di Serie A vestendo i colori nerazzurri.

Il Genoa chiude tra le proteste, l’Atalanta esulta ma con una macchia su una vittoria altrimenti memorabile. La dinamica del gol alimenta il dibattito sull’etica sportiva e su quanto, in assenza dell’intervento dell’arbitro, spetti ai giocatori decidere se fermarsi o meno in caso di infortunio di un avversario. Una questione che, come spesso accade, divide tifosi e protagonisti.