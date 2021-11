Reina colpito da una monetina: il Giudice sportivo multa l’Atalanta Pepe Reina, estremo difensore della Lazio, è stato colpito da una monetina lanciata in campo dai tifosi atalantini in occasione dell’ultimo match di Serie A. È arrivato il provvedimento del giudice sportivo sulla vicenda, con la sanzione nei confronti del club nerazzurro attenuata dal fatto di aver trovato i responsabili.

A cura di Marco Beltrami

È arrivato il verdetto su uno degli episodi che hanno rovinato l'ultima giornata della Serie A, ovvero il lancio di oggetti da parte di alcuni tifosi dell'Atalanta contro i giocatori ospiti e in particolare Pepe Reina. Quest'ultimo colpito in pieno da una monetina ha rimediato un taglietto sulla testa, fortunatamente senza conseguenze più gravi. Il Giudice sportivo ha deciso di punire la società bergamasca con una multa salata per il comportamento di alcuni dei suoi sostenitori. Il club tra l'altro aveva già individuato i responsabili, sanzionati con il Daspo.

Atalanta-Lazio è stata una partita ricca di emozioni. La tensione probabilmente ha giocato un brutto scherzo ad alcuni sostenitori di casa che nel finale hanno iniziato a lanciare oggetti in direzione della porta difesa da Pepe Reina. L'estremo difensore della Lazio, è stato colpito da una monetina che ha poi mostrato all'arbitro insieme anche da altri oggetti, come quello che è sembrato un rotolo di scotch. Una brutta scena e una pessima figura anche per la curva bergamasca. La moglie dello spagnolo sui suoi profili social si è lasciata andare ad un'invettiva, chiedendosi se questo sia calcio.

Il provvedimento immediato dell'Atalanta che ha individuato i 3 responsabili dell'accaduto, punendoli con il daspo di 5 anni, è servito alla Dea anche per evitare un provvedimento anche più salato. Nella nota disciplinare si legge: "Ammenda di € 25.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere, nel corso della gara ed in particolare durante il secondo tempo, lanciato ripetutamente vari oggetti sul terreno di giuoco, uno dei quali (nello specifico probabilmente una monetina) colpiva, al 46° del secondo tempo, il portiere della squadra avversaria, che si accasciava momentaneamente a terra, per poi rialzarsi e riprendere regolarmente il giuoco".

"Sanzione attenuata, ai sensi dell'art. 7 CGS, in quanto la Società, dissociatasi immediatamente dal comportamento incivile descritto nel rapporto dei collaboratori della Procura Federale, con la propria collaborazione fattiva ha contribuito alla pronta individuazione dei responsabili dell’ultimo episodio, ai fini dell'applicazione delle conseguenti sanzioni interdittive dell'accesso".