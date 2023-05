Reggina punita con altri 4 punti di penalizzazione: classifica di Serie B stravolta in zona playoff Una mazzata per la società calabrese che dall’ottava posizione attuale (46 punti), che le avrebbe permesso di restare in corsa per i playoff promozione, precipita in quattordicesima (42 punti) ai margini della zona playout.

La Reggina è stata punita con una penalità ulteriore in classifica per irregolarità in materia gestionale ed economica.

La classifica di Serie B cambia ancora, il verdetto del Tribunale Federale Nazionale punisce di nuovo la Reggina infliggendole 4 punti di penalizzazione da scontare nella stagione corrente per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica. Le stesse per le quali il 17 aprile scorso era stata sanzionata con un -3 scontando così la responsabilità diretta legata per le irregolarità amministrative rilevate e contestate.

Il provvedimento si completa con l’inibizione di 3 mesi comminata all’amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore del club, Paolo Castaldi. Alla luce capi d’accusa (ben sette, alcuni dei quali stralciati) che gravavano sulla squadra allenata da Pippi Inzaghi, la decisione del TFN è stata anche migliore di quel che si pensasse: il rischio era di incassare un -7 che sarebbe stato tremendo.

Prendendo in esame le ultime due posizioni dei playoff (7° e 8° posto) ecco come cambia la classifica di Serie B alla luce del nuovo verdetto del Tribunale Nazionale Federale:

La classifica di B prima della nuova penalizzazione della Reggina

7. Pisa 46

8. Reggina 46

9. Ascoli 46

10. Venezia 45

11. Palermo 45

12. Modena 44

13. Como 43

14. Ternana 43

La classifica di B dopo la nuova penalizzazione della Reggina

7. Pisa 46

8. Ascoli 46

9. Venezia 45

10. Palermo 45

11. Modena 44

12. Como 43

13. Ternana 43

14. Reggina 42

I calabresi in campo a Benevento il 15 aprile scorso, due giorni la loro stagione sarebbe cambiata per le decisioni del TFN.

Una mazzata per la società calabrese che dall'ottava posizione attuale (46 punti, gli stessi del Pisa settimo), che le avrebbe permesso di restare in corsa per i playoff promozione, precipita in quattordicesima (42, un gradino sotto Ternana a 43) e in una parte delle graduatoria rischiosa considerato il margine (+4) sulle squadre che lottano per uscire dal limbo della zona playout (Brescia e Cosenza a 38 punti).

L'Ascoli, che fino all'ultimo turno di campionato era nono e fuori dal lotto di formazioni dei playoff, scala di un posto e diventa ottavo rientrando tra i sei club che si sfideranno per salire in Serie A. Nel prossimo turno, quando alla fine della Serie mancano due giornate, i marchigiani saranno di scena sul campo del Genoa in un match che può essere determinante per i liguri ormai a un passo dalla promozione diretta. La Reggina, invece, affronterà il Como con l'obiettivo di vincere per tenersi al riparo e mettere al sicuro la permanenza in B dopo le ultime vicende giudiziarie.