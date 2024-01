Regali e favori per consentire a Messi di vincere il Pallone d’Oro: Al Khelaifi accusato di corruzione Il PSG e Nasser Al Khelaifi al centro di un’indagine di corruzione. Il patron del club parigino avrebbe fatto pressioni offrendo regali pur di far vincere a Messi il Pallone d’Oro nel 2021. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Pallone d'Oro di Messi nel 2021 al centro di un'indagine di corruzione. A tremare è il PSG e Nasser Al Khelaifi proprietario del fondo Qatar Sports Investments (QSI) che detiene il club parigino. A rivelarlo è la stampa francese. Le Monde e Mediapart fanno infatti sapere come sia in corso d'opera un'indagine giudiziaria per cui il PSG avrebbe fatto numerosi regali all'ex caporedattore della rivista France Football che da anni è responsabile e organizzatrice dell'evento. Si tratta di Pascal Ferré diventato poi responsabile della comunicazione del PSG.

Accusa di corruzione dunque nei confronti del club parigino che vede sotto inchiesta l'ex capo della comunicazione dei parigini, Jean Martial Ribes. L'indagine avrebbe fatto luce su un rapporto privilegiato tra il PSG e Ferré. Voli e viaggi pagati a Doha per la rimozione di un articolo di critica nei confronti di Al Khelaifi e soprattutto richieste di pressioni sugli altri membri della giuria del Pallone d'Oro affinché potesse trionfare nel 2021 Lionel Messi che allora vestiva proprio la maglia del PSG.

Nasser Al Khelaifi durante la presentazione di Messi al PSG.

Diversi sono gli scenari al centro dell'inchiesta da parte degli inquirenti che stanno cercando di capire proprio quanto possa aver inciso Al Khelaifi su alcune decisioni di Ferré. Corruzione e traffico di influenze tra le accuse riportate dalla stampa francese che fa sapere come Ferré sarebbe stato trattato benissimo dal PSG. Biglietti al Parco dei Principi nei posti più ambiti e nelle partite più di cartello ma anche viaggi pagati in Qatar così come pagati erano il volo e l'hotel. In uno di questi soggiorni Ferré avrebbe anche trovato offerti cinque chili di datteri.

In questo soggiorno a Doha sarebbero stati scritti da Ferré due articoli di ritratto su Al Khelaifi e altri favori di cui avrebbe beneficiato lo stesso numero uno del PSG. La documentazione in mano agli inquirenti mostrerebbero dunque i legami di interesse tra il PSG e Ferré fino a gennaio 2023. Oltre alle pressioni per consentire a Messi di vincere il Pallone d'Oro nel 2021, Le Monde rivela che nel 2019, Pascal Ferré avrebbe fatto cancellare dai siti di France Football ed Équipe, su richiesta di Ribes, informazioni di Mediapart che avanzavano dubbi in merito a una commissione potenzialmente illegale pagata da Al-Khelaifi all'agente di Javier Pastore nel 2011.