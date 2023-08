Regala al figlio la maglia ufficiale del club, poi la sorpresa: lo stemma è di un’altra squadra Un tifoso dell’Huddersfield ha fatto i conti con una brutta sorpresa dopo aver regalato la maglia della sua squadra del cuore al figlio. Sulla stessa c’era lo stemma del Burnley.

A cura di Marco Beltrami

Immaginate di comprare la maglia della vostra squadra del cuore e scoprire sulla stessa un riferimento ad una squadra rivale. È quanto accaduto ad un tifoso inglese che aveva deciso di fare un regalo speciale a suo figlio, e invece ha dovuto fare i conti con una brutta sorpresa. Una vicenda diventata di dominio pubblico, dopo la denuncia social del protagonista della storia, che ha chiesto chiarimenti alla società per cui fa il tifo.

Mark Cocks, questo il nome del sostenitore, aveva acquistato la maglia d'allenamento dell'Huddersfield per suo figlio. Recatosi in un megastore, il tifoso non ha perso tempo per prendere la coloratissima casacca non controllando la stessa nei particolari e fidandosi di un controllo sommario. Una volta tornato a casa con l'acquisto, ecco che la gioia del suo rampollo per il bel regalo si è trasformata in sbigottimento: al posto dello stemma dell'Huddersfield Town, sulla maglietta c'era il simbolo di un'altra formazione inglese ovvero il Burnley.

Una situazione per certi versi incredibile, con Cocks che ha condiviso la foto della maglia sui social scrivendo poi: "Sono stato allo store Huddersfield. Mio figlio adora la nuova maglia d'allenamento della sua squadra… se non fosse per il fatto che ha lo stemma del Burnley". Ovviamente il post ha generato tantissimi commenti degli altri sostenitori della squadra, tra il serio e il faceto: "Come fa il club a sbagliare così tanto?" oppure "Se questa non è la cosa più Huddersfield Town che abbia mai visto, non so cosa sia".

A sorpresa tra i commenti spunta anche quello di uno dei comproprietari del Burnley, ovvero l'ex stella del football americano JJ Watt. Quest'ultimo ha scherzato sull'accaduto chiedendo però al tifoso Mark di cambiare squadra. Il tutto contando anche su Ashley Barnes, l'attaccante del Norwich ex Burnley che presto affronterà l'Huddersfield in campionato: "Hai Ashley Barnes che verrà in città la prossima settimana, il figlio ‘accidentalmente' prende un kit di Burnley… l'universo ti sta mandando segnali amico. Benvenuto a bordo del carrozzone del Burnley". Sarà difficile però far cambiare idea ad un fedelissimo come Mark pazzo per l'Huddersfield.