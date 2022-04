Record mostruoso del Bayern Monaco che vince la Bundesliga per la decima volta consecutiva Il Bayern Monaco batte 3-1 il Borussia Dortmund e vince per il 10° anno consecutivo la Bundesliga. Record assoluto tra i cinque principali campionati europei.

A cura di Alessio Morra

Si gioca per il secondo posto in Bundesliga, è così ormai da un decennio. Perché il Bayern Monaco vince sempre. Il club bavarese battendo 2-0 il Borussia Dortmund si è aggiudicato il 10° titolo consecutivo. Una striscia che è nata nel 2013 e che sembra davvero difficile far finire. Il Bayern così toglie il primato di campionati vinti in fila alla Juventus, che si è fermata a nove. Bianconeri e bavaresi avevano superato il precedente primato, relativo ai cinque principali campionati nazionali, del Lione, che ne vinse sette tra il 2002 e il 2008.

Il Bayern prima di questa partita aveva nove punti di vantaggio sul Borussia Dortmund e sapeva che vincendo il ‘Klassiker' sarebbe stato campione di Germania anche nella stagione 2021-2022. I conti sono stati chiusi velocemente, perché nel primo tempo al Borussia hanno fatto gol Gnabry e Lewandowski. Poi è stato tutto in discesa ed è iniziato il conto alla rovescia per la festa del Bayern, che dopo il rigore di Emre Can fissa con Musiala il punteggio sul 3-1. Partita chiusa e soprattutto campionato deciso. Il Borussia pur battuto ha la certezza del secondo posto.

Questo è il primo titolo di Nagelsmann, allenatore classe 1987, che ha giusto due anni in più di Thomas Muller, uno dei senatori pluridecorati (l'altro è Neuer), che al primo colpo fa centro e senza troppi problemi. Ma sul bilancio stagionale pesa comunque l'eliminazione nei quarti di Champions League con il Villarreal. Un'onta vera.

Ma oggi conta poco e si contano i dieci titoli di Bundesliga vinti uno dietro l'altro. Non era facile, al di là di tutto. In panchina in questa epoca si sono alternati Heynckes, Guardiola, Ancelotti, Kovac e Flick, i due tedeschi hanno vinto pure la Champions e ora tocca a Nagelsmann, magari anche con una rosa migliorata, dare l'assalto al trofeo più prestigioso il prossimo anno.