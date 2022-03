Real Madrid-Barcellona dove vederla in TV: orario e diretta streaming del Clasico Real Madrid-Barcellona, il ‘Clasico’ valido per la 29a giornata di Liga, in programma domenica 20 marzo alle 21:00 allo Stadio Santiago Bernabeu.

A cura di Alessio Pediglieri

Il ‘Clasico' di Spagna Real Madrid-Barcellona si gioca oggi, domenica 20 marzo, in posticipo serale con inizio fissato alle 21:00. La partita è valida per il 29° turno di campionato della Liga spagnola e si disputa allo Stadio Bernabeu di Madrid. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di grande calcio internazionale, tra due potenze europee che sono al vertice del calcio spagnolo. Il Real Madrid guida la classifica, incontrastato, il Barça attualmente è terzo, dietro al Siviglia e a pari punti con l'Atletico Madrid.

Real-Barcellona è il derby dei derby che determinerà ancora una volta il prestigio di uno dei due club sull'altro, al di là dei semplici tre punti in palio. All'andata, i Blancos di Carletto Ancelotti avevano vinto una gara estremamente spettacolare con il primo vantaggio firmato da Alaba e con Vazquez che aveva chiuso i conti nei minuti di recupero, poco prima della reta del definitivo 2-1 segnata da Aguero. Sono passati diversi mesi dal quel primo incrocio, oggi il Real veleggia ancora primo in classifica e può vantare la permanenza in Champions League dopo il prestigioso successo sul Psg. Il Barça, rimasto in corsa solo in Europa League, ha però ritrovato se stesso da quando ha cambiato tecnico e con Xavi, e una campagna acquisti invernale importante, è riuscito a risalire la china e a riprendere la propria marcia.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Barcellona. Per Ancelotti non ci sono defezioni, tutti i migliori sono a disposizione e così il tecnico potrà varare dal primo minuto la formazione migliore. Molto probabile in questo senso la presenza di Assencio nel tridente offensivo. Per Xavi ci sono due assenze importanti con Ansu Fati e Sergi Roberto ma non si priverà del suo oramai rodato 4-3-3.

Real Madrid (4-3-3): Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Modric, Kroos, Valverde; Asensio, Benzema, Vinicius.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen, Alves, Piqué, Garcia, Alba, Pedri, Busquets, Gavi, Dembelé, Aubameyang, Torres.

Partita: Real Madrid-Barcellona

Quando si gioca: 20 marzo 2022

Dove si gioca: Stadio Santiago Bernabeu, Madrid

Orario: 21:00

Canale TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Liga spagnola (29a giornata)

Real Madrid-Barcellona dove vedere la partita in diretta TV

Per assistere al grande ‘Clasico' spagnolo tra Real Madrid e Barcellona ci si deve abbonare a DAZN e usufruire del suo servizio attraverso il collegamento a internet di una moderna Smart Tv. Ciò è possibile o attraverso l'app, una classica console da gioco (come PlayStation o XBox) oppure dispositivi di supporto come Amazon Fire e Chromecast.

Real Madrid-Barcellona dove vederla in diretta streaming

Per assistere alla partita in live streaming si può usufruire del servizio messo a disposizione da DAZN sul proprio sito internet, da computer, collegandosi alla pagina dell'evento, oppure tramite app su tutti i dispositivi mobili compatibili, dagli smartphone ai tablet.

Real Madrid-Barcellona le probabili formazioni

Carlo Ancelotti ha tutti a disposizione perché non ci sono defezioni: tutti i migliori pronti a giocare e così il tecnico potrà varare dal primo minuto la formazione migliore. Molto probabile la presenza di Assencio nel tridente offensivo con Vini e Benzema. Per Xavi ci sono due assenze importanti: Ansu Fati e Sergi Roberto, ma non si priverà del suo oramai rodato 4-3-3 con al centro del tridente Aubameyang.

Real Madrid (4-3-3): Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho; Modric, Kroos, Valverde; Asensio, Benzema, Vinicius.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen, Alves, Piqué, Garcia, Alba, Pedri, Busquets, Gavi, Dembelé, Aubameyang, Torres.

A che ora inizia la partita

L'inizio della sfida al Bernabeu, partita della 29a giornata di Liga, è in programma il 20 marzo 2022 alle ore 21:00 con il Real Madrid che sfida il Barcellona davanti al proprio pubblico.