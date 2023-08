Rapid Vienna-Fiorentina ai playoff di Conference League, dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita Rapid Vienna-Fiorentina è il match valido per l’andata degli playoff di Conference League. Riprende il cammino europeo della viola dopo la finale persa lo scorso anno contro il West Ham. La sfida si giocherà giovedì 23 agosto alle ore 19:00 e sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN e Sky.

A cura di Fabrizio Rinelli

Rapid Vienna-Fiorentina è il match valido per l'andata degli playoff di Conference League. Il match si giocherà all'Allianz Stadion di Vienna giovedì 23 agosto con calcio d'inizio alle ore 19:00. Una gara che segna la ripresa del cammino in Conference League della viola che hanno avuto accesso al torneo a seguito dell'esclusione della Juventus dalle coppe europee dopo la sanzione della Uefa. Quella in Austria sarà una sfida delicata per la squadra di Vincenzo Italiano che ha iniziato il campionato col piede giusto vincendo la prima di Serie A contro il Genoa per 4-1.

La Fiorentina arriva a giocarsi questa sfida a poco più di due mesi dalla finale di Conference League persa lo scorso anno contro il West Ham. Per accedere alla fase a gironi la Fiorentina dovrà dunque battere il Rapid Vienna nel doppio confronto. Gli austriaci arrivano a questa sfida dopo aver avuto la meglio sugli ungheresi del Debrecen nel terzo turno. Lo 0-0 dell'andata a Vienna sembrava un risultato pericoloso e invece il Rapid si è poi imposto 5-0 fuori casa nella gara di ritorno. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN e Sky.

Rapid Vienna-Fiorentina si giocherà giovedì 23 agosto alle ore 19 all'Allianz Stadion di Vienna. Il match valido per i playoff di Conference League tra la squadra austriaca e la viola sarà trasmesso in diretta tv su DAZN disponibile tramite app scaricabile su smart tv di ultima generazione. In streaming invece tramite il sito attraverso pc o Mac e sull'app presente sui dispositivi mobili. In alternativa, sempre previo abbonamento, la partita sarà anche disponibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky e in streaming su Sky Go. Le formazioni della partita:

Rapid Vienna (4-3-3): Hedl; Schick, Querfeld, Cvetkovic, Auer; Sattlberger, Oswald, Kerschbaum; Seidl, Burgstaller, Grull. All.: Barisic.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Brekalo, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. All.: Italiano.

Dove vedere Rapid Vienna-Fiorentina in diretta TV

Rapid Vienna-Fiorentina sarà trasmessa in diretta TV su Sky ai canali Sky Sport Football, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Sarà anche possibile vedere la partita in diretta tv su DAZN. In entrambi i casi è necessario essere abbonati.

Rapid Vienna-Fiorentina dove vederla in streaming

Per poter vedere la sfida tra gli austriaci e la viola in diretta streaming sarà necessario essere abbonati a DAZN e collegarsi sul sito tramite pc o Mac oppure fare accesso dall'app scaricabile su dispositivi mobili. Su Sky invece lo streaming è garantito solo sull'app di Sky Go disponibile su dispositivi mobili.

Le probabili formazioni di Rapid Vienna-Fiorentina

Il Rapid Vienna dovrebbe confermare il 4-3-3 vincente contro il Debrecen. Gli austriaci dovrebbero far leva nuovamente sul tridente formato da Seidl, Burgstaller e Grull con Sattlberger, Oswald e Kerschbaum a centrocampo.

Nella Fiorentina invece Italiano dovrebbe puntare ancora sul 4-2-3-1 con Nzola unica punta davanti a Brekalo, Bonaventura e Nico Gonzalez. In mediana Arthur e Mandragora con la difesa che dovrebbe essere confermata con la presenza di Ranieri.

Come funzionano i playoff di Conference League

I playoff di Conference League sono strutturati in modo che tutte le squadre dovranno passare da uno o più preliminari. Le squadre con il ranking più alto giocano direttamente i playoff pre-gironi come nel caso della Fiorentina. La qualificazione alla fase a gironi si deciderà con una sfida di andata e ritorno.