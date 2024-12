video suggerito

Ranieri blinda quattro giocatori della Roma, ma non Pellegrini: “Se arriveranno offerte valuteremo” Claudio Ranieri ha blindato quattro calciatori. Il tecnico si augura anche che Dybala resti alla Roma nella prossima stagione, discorso diverso per Pellegrini che potrebbe partire nel mercato invernale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Roma dopo il perentorio successo con il Parma chiuderà il girone d'andata con due sfide importanti. Domenica sera i giallorossi giocheranno a San Siro contro il Milan, poi il 2025 si aprirà con il derby, la partita più sentita. Ranieri ha ricompattato l'ambiente e vuole soprattutto adesso cercare di dare continuità alla sua squadra. Ma a due giorni da Milan-Roma si è parlato tanto anche di mercato, in particolare del futuro di quattro big giallorossi, compreso capitan Pellegrini, che a gennaio potrebbe cambiare aria.

Ci sono quattro intoccabili nella Roma, anche Dybala non si muove

L'esperto allenatore è riuscito a trovare la quadra, nonostante qualche passo falso la Roma è in grande ripresa. Sta giocando bene e guarda con fiducia al futuro. E il futuro passa anche da Ranieri, che avrà un ruolo importante nella costruzione della squadra del futuro. Squadra che non può non prescindere da alcuni elementi: "Da allenatore e dirigente voglio che Hummels, Dybala e Paredes restino anche il prossimo anno. Non ci giro interno e ve lo dico".

E proverà pure a tenere in rosa Saelemaekers: "Non ne parleremo con il Milan domenica, ma lo vogliamo tenere, lui si è ambientato bene a Roma. Vediamo questa cosa con Abraham come si svilupperà".

Il futuro alla Roma di Pellegrini è in bilico

Poi si è parlato del caso più spinoso e cioè quello di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso non sta vivendo la sua migliore stagione e ha perso anche il posto in squadra. Il suo nome è stato fatto per Napoli e Fiorentina, che potrebbero già nel mercato invernale fare un'offerta. Ranieri, come suo solito, non si è nascosto nemmeno parlando di Pellegrini e non lo ha blindato: "Se arriveranno delle offerte le valuteremo, ma questo vale per tutti. Io mi auguro che possa restare qui con noi, ma deve essere contento anche lui di restare. Questo è l'aspetto fondamentale. Sa che lo stimo".