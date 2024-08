Ramos si frattura la caviglia, il PSG ha bisogno di un attaccante: riparte la trattativa per Osimhen

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Il mercato del Napoli ruota attorno alla cessione di Victor Osimhen, che si è allenato con i compagni in ritiro, ma non è stato utilizzato da Conte né nelle amichevoli né nella prima partita ufficiale. Il nigeriano è sempre lì, ed è il proprietario della maglia numero 9, in attesa di capire se entro la fine di agosto firmerà per un'altra squadra. Da mesi si parla dell'interesse del PSG per Osimhen, e ora i francesi potrebbero dover affondare perché uno dei due centravanti in rosa ha subito un serio infortunio alla caviglia. Goncalo Ramos dovrà fermarsi per almeno tre mesi.

Ramos si è infortunato in Le Havre-PSG

La Ligue 1 è iniziata, venerdì 16 agosto, con il 4-1 del Paris Saint Germain al Le Havre. I campioni in carica nel finale hanno siglato tre reti e hanno vinto fuori casa il primo incontro della nuova stagione. Tre punti e quattro gol. Niente male. Ma nel primo tempo è stato sostituito il portoghese Ramos, che ha riportato un infortunio davvero importante. Luis Enrique, parlando con DAZN, aveva detto chiaramente che c'era qualcosa di grosso, ma la speranza è che non fosse nulla di troppo serio: "Non sono un medico ma penso che la cosa sia piuttosto seria. Non so per quante settimane starà via. Ha riportato una grave distorsione alla caviglia. Aspettiamo ancora la conferma del medico ma ovviamente sarà assente per un po'. Ci auguriamo che sia il più breve possibile".

La trattativa tra PSG e Napoli può riaprirsi

Gli esami li ha effettuati e il responso è stato tremendo: frattura della caviglia destra per Goncalo Ramos, che tornerà in campo tra tre mesi e cioè in autunno. In rosa resta a disposizione ‘solo' Kolo Muani, ma è chiaro che ora il PSG dovrà investire sul mercato, considerato pure che comunque in rosa non c'è più Mbappé, e così la pista Osimhen torna in moda con le due società che possono già la prossima settimana sedersi attorno a un tavolo e trattare per il bomber nigeriano.