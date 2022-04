Raccoglie la palla da terra, sorpresa per l’ex spia di Bielsa quando si rialza: l’arbitro se la ride Francisco Meneghini, ex spia di Bielsa ai tempi della nazionale cilena, è stato protagonista di un particolare imprevisto nell’ultimo match tanto che nemmeno il Quarto Uomo è riuscito a trattenere le risate.

Non è stata una notte da ricordare per Francisco Meneghini al Morumbí di San Paolo del Brasile. Sicuramente molto lontana da quello che si aspettava prima della partita. I brasiliani ha battuto 2-0 il suo Everton, nella gara valida per il gruppo D della Copa Sudamericana, ma oltre alla sconfitta l'allenatore argentino è incappato in un incidente insolito che, come spesso accade nell'era dei social network, è diventato virale in pochissime ore.

Tutto è successo quando l'ex spia di Marcelo Bielsa, ai tempi della sua esperienza in Cile, si è chinato per raccogliere un pallone uscito in fallo laterale proprio dove si trovava lui: quando si è rialzato i pantaloni gli hanno giocato un brutto scherzo e si è aperto un grosso buco nella parte posteriore.

Meneghini si è accorto subito della situazione e ha subito visto il modo in cui poteva mettere a posto la situazione, mentre commentava quanto era successo ai suoi assistenti e al quarto uomo Patricio Loustau. La reazione del giudice argentino è stata un momento davvero singolare: prima si è messo una mano sulla testa e poi non è riuscito a trattenere le risate.

Come è stato risolto l'incidente? In maniera abbastanza facile e pragmatica, ovvero con una giacca intorno alla vita. Ovviamente, le telecamere hanno catturato il momento e, inevitabilmente, questo evento è diventato una notizia che in poche ore ha fatto il giro dell'America Latina e, successivamente, del mondo.

Come abbiamo già anticipato, Meneghini fa parte del mondo del calcio già da tempo nonostante la sua giovane età (33 anni) perché ha lavorato con Marcelo Bielsa, durante il suo periodo con la nazionale cilena (dal 2007 al 2011), e poi lavorare con Jorge Sampaoli all'Universidad del Chile e nuovamente con la Roja come analista.

In quell'occasione conobbe anche Sebastián Beccacece, con il quale instaurò un buon rapporto e con lui continuò a collaborare come assistente prima all'Universidad de Chile e poi al Defensa y Justicia. Ha fatto parte dello staff della nazionale argentina dal 2017 fino ai Mondiali in Russia.

L'Everton de Vina del Mar, squadra che venne fondata nel 1909 da un gruppo di inglesi di Liverpool emigrati in Cile, con questa sconfitta occupa l'ultimo posto del girone dopo due turni di Sudamericana.