Quota Covid da 120 euro: l’Athletic Bilbao chiede aiuto ai propri soci L’Athletic Bilbao sta vivendo una situazione difficile a causa della crisi legata all’emergenza pandemica. La società basca che milita nella Liga ha deciso di chiedere aiuto ai soci, attraverso una “quota Covid” da 120 euro che sarà formalizzata nella prossima assemblea in cui dovrà essere approvato il bilancio.

A cura di Marco Beltrami

I conti non tornano nel mondo del calcio. Sono tantissimi i club che stanno vivendo un momento di grande difficoltà a causa degli effetti della pandemia. Una situazione che ha costretto i dirigenti a ricorrere anche ad iniziative speciali. Una di queste arriva dalla Spagna, e in particolare dall'Athletic Bilbao: il club basco potrebbe chiedere ai propri soci una "quota Covid", ovvero un contributo speciale per la stagione in corso per cercare di tamponare le perdite.

In occasione dell'assemblea con in programma il 23 ottobre, la dirigenza del club basco dunque chiederà aiuto a tutti i soci. La società biancorossa ha già annunciato che nell'incontro in programma allo stadio San Mamés per l'approvazione del bilancio, il cda proporrà agli associati di mettere a disposizione del club 120 euro a testa. Si tratta di una "quota Covid", ovvero di "un aiuto straordinario e lineare" per cercare di limitare gli effetti negativi generati dalla pandemia, negli ultimi mesi. Proprio per questo dunque dovrebbero essere eliminate le altre iniziative di raccolte fondi in occasione delle singole partite.

Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, l'impatto contabile dell'emergenza Covid sulle casse del club di Bilbao è di ben 52 milioni di euro, anche se la perdita reale risale a 70 milioni. Se l'iniziativa dovesse andare in porto, l'Athletic potrebbe incassare circa 6 milioni di euro, e dunque far "respirare" un po' le proprie casse. Per andare incontro ai suoi tifosi, la società basca ha deciso di rivedere anche le cifre relative agli abbonamenti, considerando anche quanto accaduto nelle ultime due stagioni e gli eventuali biglietti, non sfruttati a causa della pandemia. Considerando anche i 120 euro della quota Covid, il prezzo dell'abbonamento dovrebbe aggirarsi sui 556,20 euro.