Quanti soldi lascia Sarri alla Lazio rinunciando al suo contratto: milioni pesanti

Maurizio Sarri si è dimesso. La Lazio è alla ricerca di un nuovo allenatore per questa parte finale di stagione. Il tecnico toscano lascia dopo lo straordinario secondo posto della scorsa stagione e va via lasciando la Lazio al 9° posto. Sarri per la prima volta non termina un campionato di Serie A e così rinuncia anche a una cifra molto importante, perché aveva un contratto valido fino al 2025.

In pochi mesi la Lazio è passata dal miglior risultato degli ultimi vent'anni – un favoloso secondo posto (tanto inaspettato quanto meritato) – al peggior campionato degli ultimi dieci anni. I biancocelesti sono noni, con dodici sconfitte in campionato e lontani dalla zona Champions, mentre quella europea non è così distante. Ma al di là dei risultati deludenti e in questa fase scadenti, sono quattro le sconfitte di fila, la fine del rapporto è figlia di tante situazioni e la misura era colma per portare alla fine anticipata tra Sarri e la Lazio.

La storia tra il tecnico e il club è terminata con oltre un anno d'anticipo. Perché Sarri, ingaggiato nel 2021, aveva un contratto valido fino al 2025. E quindi nelle intenzioni della società c'era l'idea di continuare ancora per la prossima stagione. Ciò significa anche che l'ex di Napoli e Juventus ha rinunciato a una barca di soldi. E si, perché Sarri percepiva un ingaggio da 3 milioni e mezzo netti a stagioni.

E a quella cifra si aggiunge quella di quest'ultima parte di stagione, gli ultimi tre mesi e mezzo (quasi quattro) che non vivrà da tecnico laziale, e cioè circa un milione e duecentomila euro. Di fatto, dimettendosi Sarri va a rinunciare anche a quasi cinque milioni di euro. Una somma davvero ragguardevole.