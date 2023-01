Quando si gioca Milan-Inter per la Supercoppa Italiana 2022/2023: data e stadio della partita Milan-Inter è il match valido per la finale di Supercoppa Italiana. Le due squadre si contenderanno il primo trofeo della stagione 2022/2023. Qui tutte le informazioni su data, orario e diretta tv della partita che si disputerà a Riyadh, in Arabia Saudita.

A cura di Fabrizio Rinelli

Milan-Inter è il match valido per la Supercoppa Italiana 2022/2023. Il primo trofeo della stagione che si disputerà in concomitanza con gli ottavi di finale di Coppa Italia. I nerazzurri saranno di scena al ‘Meazza' contro il Parma oggi, martedì 10 gennaio, alle ore 21:00 mentre i rossoneri domani, mercoledì 11 gennaio, contro il Torino sempre alle ore 21:00. Sarà il momento di vedere in campo anche le altre big di Serie A come Fiorentina, Roma, Napoli, Atalanta, Lazio e Juventus che chiuderanno il programma nei giorni compresi tra il 12 e il 19 gennaio.

Nel mezzo si disputerà proprio la finale di Supercoppa Italiana che vedrà l'assegnazione del primo trofeo della stagione 2022/2023. Milan e Inter si sfideranno in qualità di squadre vincitrici, nell'annata scorsa, rispettivamente, di Scudetto e Coppa Italia. I nerazzurri saranno chiamati a difendere il titolo vinto nella passata stagione contro la Juventus a San Siro. Si tratta della 35ª edizione della Supercoppa, la 12ª che verrà giocata fuori dall'Italia. Qui tutte le informazioni su data, orario e diretta tv della finale di Supercoppa Italiana.

Quando si gioca Milan-Inter per la finale di Supercoppa italiana: la data

Il match tra Milan e Inter disputato mercoledì 18 gennaio 2023 al "King Fahd International Stadium" di Riyadh, in Arabia Saudita con inizio della sfida alle ore 22.00 locali (20.00 ora italiana). La partita sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, su Canale 5. La sfida sarà disponibile anche in streaming accedendo a Mediaset Infinity disponibile tramite pc o attraverso dispositivi mobili come smartphone e tabelt.

Dove si gioca la Supercoppa italiana Milan-Inter: lo stadio

La Supercoppa Italiana si disputerà dunque al "King Fahd International Stadium" di Riyadh, in Arabia Saudita. Un impianto che solitamente ospita le partite di calcio dell'Al-Hilal e della nazionale saudita. Inaugurato nel 1987, può contenere fino a 70.000 persone. Al momento il dato sui biglietti venduti per la sfida tra Milan e Inter evidenzia una forte affluenza di tifosi provenienti dall'Italia che per poter entrare in Arabia Saudita, dovranno anche procedere con la richiesta del visto turistico elettronico, seguendo la procedura indicata sull'apposito sito.