Quando si assegna il Pallone d’Oro 2023: la data della premiazione e finalisti Lunedì 30 ottobre verrà assegnato il Pallone d’Oro 2023. Leo Messi è favorito e dovrebbe vincere per l’ottava volta. La cerimonia si terrà a Parigi e si potrà seguire anche in tv e streaming.

A cura di Alessio Morra

Lunedì 30 ottobre verrà ufficializzato il nome del vincitore del Pallone d'Oro 2023. I favoriti alla vigilia erano sostanzialmente tre: Haaland, Mbappé e Messi, che a meno di clamorose sorprese dovrebbe aggiudicarsi il premio per l'ottava volta, record assoluto. Ma al di là di questo c'è grande curiosità per la classifica generale. Perché tra i 30 candidati ci sono anche due calciatori del Napoli: Osimhen e Kvaratskhelia, e due dell'Inter: Lautaro e Barella, che è l'unico italiano. Aitana Bonmatì, campionessa del mondo con la Spagna, si dovrebbe aggiudicare invece il premio femminile.

Quando si assegna il Pallone d'oro 2023: la data

Il Pallone d'Oro, tradizionalmente, si assegna di lunedì. Il 30 ottobre (che non è una data banale nel mondo del calcio, perché questo è il giorno in cui è nato Maradona) a Parigi si riunirà il gotha del calcio mondiale e celebrerà con ogni probabilità l'ottavo alloro di Leo Messi, che trionferà grazie soprattutto allo strepitoso Mondiale vinto con l'Argentina, che ha letteralmente trascinato al successo numero tre della sua storia. Sul podio saliranno con lui Kylian Mbappé, altrettanto eccezionale a Qatar 2022, e il norvegese Erling Haaland, che ha realizzato il triplete con il Manchester City e ha vinto pure la Scarpa d'Oro.

Chi sono i candidati per il premio

Il podio pare quasi scontato, ma tutte le altre posizioni vanno scoperte. I candidati ufficiali sono 30. La chance di arrivare nella top ten e forse anche nella top cinque sembrano averla Vinicius (Real Madrid), De Bruyne e Rodri (Manchester City) e pure Lautaro Martinez, che ha vinto il Mondiale, giocato la finale di Champions con l'Inter e realizzato decine di gol. La top ten la sognano pure i due del Napoli: Kvaratskhelia e Osimhen. Mentre è difficile pensare a Barella nelle primissime posizioni. Gli inglesi Saka, Bellingham e Kane ambiscono alla top ten, così come Odegaard, che però si è ‘limitato' alla Premier League.

Dove vedere la cerimonia in TV e streaming

La cerimonia in cui verrà incoronato per l'ottava volta Leo Messi (che ha vinto per la prima volta nel 2009 e, al momento, l'ultima nel 2021) si potrà seguire in diversi modi. Dalle ore 20:30 trasmetteranno l'evento sia Sky (sul canale 200) che il 20, visibile in chiaro. Lo streaming è possibile invece con Sky Go, NOW e Mediaset Infinity. La cerimonia durerà circa novanta minuti e verranno pure assegnati i premi per il miglior giovane (dedicato a Kopa) e al miglior portiere (intitolato a Jascin)