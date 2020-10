La trasferta in Bolivia è una di quelle più temute in assoluto da tutte le squadre sudamericane che sanno di dover soffrire moltissimo nell'altura di La Paz, dove è scesa in campo l'Argentina che in rimonta ha vinto per 2-1. Gol tutti ‘italiani' per la Seleccion che conquista i tre punti con Lautaro e Correa.

Seconda vittoria per l'Argentina

Scaloni, che non ha convinto ma ha ottenuto i tre punti contro l'Ecuador all'esordio, ha schierato quello che, al netto dei giocatori disponibili, è l'undici titolare con tre ‘italiani': il difensore della Fiorentina Martinez Quarta, il centrocampista dell'Udinese De Paul e l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, nel tridente con Leo Messi e l'ex di Milan e Genoa Ocampos. Come previsto la partita si è rivelata molto complicato con la Bolivia che si è portata in vantaggio con Moreno al 24′. La Seleccion trova il pari con una bella azione, insistita e finalizzata da Lautaro Martinez, che conferma di avere un gran feeling con la nazionale. L'attaccante dell'Inter è furbo, mette il piede e sul rinvio del difensore avversario trova l'1-1. Nel secondo tempo in campo entra un altro giocatore della Serie A: Correa che rileva Ocampos. E proprio l'attaccante della Lazio realizza il gol che vale un pesantissimo successo al 79′. L'Argentina sale a quota 6 punti ed è a punteggio pieno.

Lautaro Martinez abbatte un tabù dell'Argentina

Nelle ultime sette partite di Qualificazioni ai Mondiali dell'Argentina solo Messi aveva fatto gol per l'Albiceleste. Leo è un fuoriclasse, ma il dato è davvero incredibile. Perché significa che dal novembre 2016 per l'Argentina i gol nelle partite che contavano li aveva fatti solo il 10 del Barcellona – il resto un'autorete e un paio di partite a secco (tra 0-0 e qualche ko). Anche contro l'Ecuador, tre giorni fa, l'Argentina aveva vinto con un rigore di Messi. Lautaro tolto Messi è il primo a segnare per l'Argentina in una gara di Qualificazioni da Di Maria (il 15 novembre 2016, nel 3-0 alla Colombia).