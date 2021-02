La Juventus ha battuto l'Inter nel doppio confronto di Coppa Italia conquistando una finale che sembrava insperata dopo un inizio di stagione traballante. Il nuovo allenatore, un esordiente per giunta, Andrea Pirlo, avrebbe avuto sicuramente problemi nell'approccio iniziale. E in effetti così è stato. Ci è voluto del tempo, sconfitte amare da superare e tanta buona volontà per cercare l'equilibrio giusto di una squadra che sembra essere adesso davvero molto solida. Soprattutto in difesa. I bianconeri hanno infatti mostrato di aver trovato nell'assetto della retroguardia la propria arma vincente. I successi contro la Roma in campionato e nel doppio confronto contro i nerazzurri ne sono la prova.

Pirlo ha giocato un po' come Allegri, come da sua stessa ammissione: "Magari vincessi quanto ha vinto lui". Difensori molto stretti con solo uno dei due terzini pronto a partecipare alla manovra offensiva della squadra e gli altri tre pronti a stringersi. Il tecnico bianconero ad inizio campionato ha dovuto fare a meno di De Ligt, Chiellini e Alex Sandro (quest'ultimo poi anche positivo al Covid) giocando praticamente sempre con Bonucci, Demiral, Danilo, Cuadrado e Frabotta. Ora che la Juventus ha tutti i suoi difensori a disposizione, Pirlo dovrà capire davvero chi utilizzare come prima scelta e chi come prima riserva. E nelle ultime uscite dei bianconeri, sembra essersi già delineata la difesa titolare.

In questa stagione Pirlo si è affidato soprattutto a Cuadrado e Danilo. Il lavoro del colombiano nel ruolo di terzino destro, sembra essere davvero determinante nell'equilibrio tattico dei bianconeri. L'ex Chelsea ha giocato 24 partite in stagione mettendo a segno la bellezza di 13 assist totali tra campionato, Champions, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Numeri che fanno capire come Cuadrado sia il primo titolare di Pirlo in quella posizione di campo. Il tecnico bianconero apprezza molto anche la duttilità di Danilo che può giocare sia a destra che a sinistra ma anche come centrale in una difesa a tre o a quattro. Pirlo in questo momento lo sta utilizzando a sinistra garantendosi copertura quando Cuadrado spinge dall'altra parte. Alex Sandro ad oggi infatti, sembra partire un attimo dietro l'ex Manchester City.

Per quanto riguarda i centrali difensivi invece, è chiaro come Bonucci e Chiellini siano la garanzia. Ma le condizioni fisiche del #3 bianconero spesso costringono Pirlo a dover trovare altre soluzioni. Con Bonucci ha più volte giocato De Ligt che dopo l'infortunio alla spalla, non è mai più uscito dal campo. La sensazione è che, soprattutto in partite in cui ci sono da affrontare attaccanti potenti dal punto di vista fisico, Pirlo possa optare per il giovane olandese che è bravo anche nella marcatura a uomo (come accaduto con Lukaku) lasciando Bonucci libero. L'esperienza del #19 è importante soprattutto in Champions. A questo punto, Chiellini e Demiral, sarebbero solo delle validissime alternative anche se la coppia De Ligt-Demiral ha dimostrato di essere pronta per dare inizio al futuro della difesa bianconera.