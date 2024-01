Punizione magica di Soulé, il Frosinone ribalta il Cagliari e torna a sorridere Il Frosinone ha vinto lo scontro salvezza contro il Cagliari in Serie A 3-1, rimontando la rete dello svantaggio di Sulemana grazie a Mazzitelli, Soulé e Kaio Jorge. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Il Frosinone vince in rimonta lo scontro salvezza contro il Cagliari e ritrova il sorriso dopo un punto in sette partite. Protagonista assoluto Soulé con una punizione gioiello che ha regalato i 3 punti alla formazione di Di Francesco, che stacca così quella di Ranieri al momento quartultima. 3-1 per il Frosinone e bella iniezione di fiducia per i ciociari. Battuta d’arresto pesante invece per i sardi.

Questi ultimi dopo un buon primo tempo erano stato illusi dalla rete di Sulemana. Un vantaggio tutto sommato meritato per un Cagliari ben messo in campo e capace di difendersi bene anche grazie alle parate di un ispirato Scuffet su Cheddira e Gelli. Il brivido principale per i rossoblu è arrivato nel finale di frazione dopo il gol di Barrenechea annullato con l'ausilio del Var per un fallo in area di Brescianini su Dossena.

Nella ripresa il Frosinone ha aumentato i giri, con l'atteggiamento offensivo che è stato premiato. Ci ha pensato Mazzitelli ha rimettere il discorso in parità, complicando i piani di un Cagliari che non è stato più capace di pungere. Rimonta completata da parte dei gialloblu, grazie ad un calcio piazzato strepitoso: Soulé ha messo in vetrina tutto il suo talento con una pennellata su punizione d'autore.

Un sigillo che conferma l'ottima stagione di questo attaccante, cresciuto in maniera esponenziale per la gioia anche della Juventus. La formazione ospite ha tentato l'assalto finale, sbattendo però anche su Turati letteralmente miracoloso sulla deviazione che sembrava vincente di Pavoletti in pieno recupero. Ci ha pensato poi Kaio Jorge a chiudere il discorso segnando in contropiede la rete del 3-1

Festa gialloblu allo Stirpe e brutte notizie per un Cagliari che vede interrompersi il buon momento di forma in un confronto diretto. La classifica ora dice Frosinone a quota 22 a più 5 sul terzultimo posto occupato sulla terzultima Verona, che resta invece a meno uno dal Cagliari.