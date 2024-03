Pulisic vince un trofeo con gli Stati Uniti ma non si accorge del risultato: “Non lo avevo notato” Gli Stati Uniti hanno vinto la terza Concacaf Nations League consecutiva, ma alla fine della partita Pulisic non ricordava il risultato: il siparietto in campo è diventato virale sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La sosta per le nazionali è stata particolarmente fortunata per Chrisitan Pulisic che con i suoi Stati Uniti ha vinto per la terza volta consecutiva la Concacaf Nations League. Per il giocatore del Milan non c'è stato un attimo di respiro: ha giocato da titolarissimo entrambe le partite, restando in panchina per tre minuti appena e recitando il ruolo di assoluto protagonista.

Alla fine della partita lo statunitense era al settimo cielo ed è corso a festeggiare assieme ai suoi compagni, seguito dalle telecamere dell'account ufficiale della sua nazionale che hanno documentato la bella serata. Ma è stato proprio in quel momento che Pulisic è stato colto in fallo, dimenticando la cosa più banale di tutte: il risultato della partita.

Gli USA hanno battuto il Messico per 2-0 grazie a un gol per tempo di Adams e Reyna, ma evidentemente nella ripresa il rossonero è stato abbastanza distratto da perdersi la rete del suo connazionale. Alla fine della partita infatti Pulisic non conosceva il risultato, pur essendo rimasto in campo fino a pochissimi minuti prima del triplice fischio.

"Christian, hai visto il risultato?" gli è stato chiesto, mentre lo statunitense voltava la testa verso il tabellone con un pizzico di perplessità. Non si era accorto che gli USA avevano vinto il trofeo battendo il Messico per 2-0, una circostanza stranissima e che ha suscitato enorme ilarità nei suoi tifosi.

"Non lo avevo notato, 2-0!" ha esclamato il giocatore mimando il risultato con le dita, prima di lasciarsi andare a un applauso. La frenesia del momento era così tanta che gli ha fatto dimenticare ogni cosa: Pulisic era concentrato solo sul campo, così tanto da perdere addirittura il conto dei gol segnati dalla sua nazionale.

La settimana americana gli ha permesso di ricaricare le batterie, di vincere ancora con gli Stati Uniti e regalarsi qualche istante di festa prima di tornare concentratissimo sugli impegni del Milan.