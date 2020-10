Si riprende a giocare in campionato. La Serie A ritorna dopo la pausa per le Nazionali con la 4a giornata in programma tra sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 ottobre. Un weekend ‘lungo' in cui scenderanno in campo tutte le squadre con qualche appuntamento importante e di cartello come la sfida di sabato pomeriggio a Milano per il derby Inter-Milan o la partita del San Paolo delle 15 tra Napoli e Atalanta. La giornata si concluderà con il Monday Night delle 20.45 con la partita Verona-Genoa. Sarà comunque un turno fortemente condizionato dalla pandemia di coronavirus che ha coinvolto ben 11 società, mettendo a dura prova i protocolli sanitari all'interno del mondo calcistico. Tutte le partite verranno trasmesse in diretta e in esclusiva da DAZN e Sky per i propri abbonati, sia in tv sia per la fruizione in streaming.

Le partite di Serie A sabato 17 ottobre

Sabato 17 ottobre 2020 sono in programma 4 partite in totale, una alle 15, due alle 18 e una alle 20.45. Si inizia con la partita del San Paolo, Napoli-Atalanta con fischio di inizio alle 15, poi alle 18 due altri match in contemporanea: Inter-Milan e Sampdoria-Lazio. Infine la partita serale, Crotone-Juventus con fischio di inizio alle 20.45

(ore 15.00) sarà una partita in diretta tv in esclusiva per abbonati di Sky e verrà trasmessa sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 e 249 del satellite) e Sky Sport Calcio Uno (canale 251 del satellite). Sarà visibile anche in streaming per gli abbonati sulle piattaforme Sky Go e Now TV. Inter-Milan (ore 18.00) sarà una partita in diretta tv in esclusiva per abbonati di Sky e verrà trasmessa sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 252 del satellite). Anche per lo streaming si potrà usufruire delle app di Sky, come SkyGo oppure Now TV.

(ore 18.00) sarà una partita in diretta tv in esclusiva per abbonati di Sky e verrà trasmessa sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 252 del satellite). Anche per lo streaming si potrà usufruire delle app di Sky, come SkyGo oppure Now TV. Sampdoria – Lazio (ore 18.00) sarà una partita trasmessa in diretta tv in eslusiva per abbonati di Sky e verrà trasmessa sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite). Per lo streaming ci si potrà collegare a Now TV oppure usufruire dell'applicazione SkyGo.

– (ore 18.00) sarà una partita trasmessa in diretta tv in eslusiva per abbonati di Sky e verrà trasmessa sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite). Per lo streaming ci si potrà collegare a Now TV oppure usufruire dell'applicazione SkyGo. Crotone-Juventus (ore 20.45) sarà una partita trasmessa in tv in diretta in esclusiva per abbonati di DAZN e sarà visibile anche sul canale DAZN1 (numero 209 del satellite) per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento Sky-DAZN. La partita sarà disponibile in streaming con la applicazione DAZN per dispositivi mobile oppure collegandosi al sito ufficiale della piattaforma disponibile per tutti i clienti abbonati.

I match di domenica 18 ottobre

Domenica 18 ottobre 2020, in programma ci sono cinque partite. La prima è in calendario alle 12.30, Bologna-Sassuolo, due partite sono in contemporanea alle 15: Spezia-Fiorentina e Torino-Cagliari. Quindi una partita con fischio di inizio alle 18, Udinese-Parma e il posticipo serale delle 20.45, Roma-Benevento.

(ore 12.30) sarà una partita che verrà trasmessa in diretta tv per abbonati di DAZN sul canale DAZN 1. Sarà trasmessa anche in diretta streaming tramite le moderne smart tv, semplicemente collegandosi con l'app di DAZN. Spezia-Fiorentina (ore 15.00) sarà una partita che verrà trasmessa in diretta tv per abbonati DAZN sul canale DAZN 1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Sarà anche usufruibile attraverso l'applicazione di DAZN per la diretta in streaming.

(ore 15.00) sarà una partita che verrà trasmessa in diretta tv per abbonati DAZN sul canale DAZN 1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Sarà anche usufruibile attraverso l'applicazione di DAZN per la diretta in streaming. Torino-Cagliari (ore 15.00) sarà una partita che verrà trasmessa in diretta tv per abbonati di Sky e visibile sul canale Sky Sport Serie A, canale 202. La partita sarà visibile anche in streaming tramite la piattaforma Sky Go, disponibile per pc, smartphone e tablet ed in pay-per-view su Now TV.

(ore 15.00) sarà una partita che verrà trasmessa in diretta tv per abbonati di Sky e visibile sul canale Sky Sport Serie A, canale 202. La partita sarà visibile anche in streaming tramite la piattaforma Sky Go, disponibile per pc, smartphone e tablet ed in pay-per-view su Now TV. Udinese-Parma (ore 18.00) sarà una partita che verrà trasmessa in diretta tv per abbonati Sky e visibile sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). In streaming si potrà usufruire attraverso l'applicazione Sky Go.

(ore 18.00) sarà una partita che verrà trasmessa in diretta tv per abbonati Sky e visibile sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). In streaming si potrà usufruire attraverso l'applicazione Sky Go. Roma-Benevento (ore 20.45) sarà una partita che verrà trasmessa in diretta tv per abbonati Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (canale 202 sul satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite). In streaming diretta possibile attraverso la applicazione Sky Go.

La partita di lunedì 19 ottobre

Il posticipo del Monday Night che concluderà il palinsesto della 4a giornata di campionato dei Serie A, sarà la partita Verona-Genoa, di scena al Bentegodi con fischio di inizio alle 20.45.