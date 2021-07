Problemi per il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez: l’Inter ha già pronta l’alternativa Lautaro Martinez potrebbe lasciare l’Inter. La trattativa per il rinnovo del contratto dell’attaccante argentino non decolla e se dovesse arrivare una buona offerta il Toro potrebbe lasciare il club nerazzurro. La società di via della Liberazione starebbe già valutando dei profili per rimpiazzarlo, se la situazione non dovesse cambiare nei prossimi giorni.

A cura di Vito Lamorte

Il futuro di Lautaro Martinez potrebbe non essere all'Inter. Già nei giorni scorsi si era parlato di un interessamento da parte dell'Arsenal per l'attaccante argentino ma c'è un problema più importante da risolvere per il Toro e per il club nerazzurro quando il numero 10 tornerà dalla vacanze: il rinnovo del contratto. Il calciatore di Bahia Blanca, che ha appena vinto la Copa America con la sua nazionale, nei prossimi giorni sarà a disposizione di Simone Inzaghi per preparare la nuova stagione ma con la società di via della Liberazione dovrà discutere il nuovo contratto, che scadrà il 30 giugno 2023. Ci penserà il nuovo agente dell'argentino, Alejandro Camano, che porterà avanti l'operazione che, però, non decolla e l'accordo per il momento.

Se questa situazione non dovesse cambiare potrebbe verificarsi anche un clamoroso addio: in questo momento la cessione di Lautaro Martinez non si può escludere nel caso dovesse arrivare un'offerta importante ma il club nerazzurro prenderà in considerazione offerte solo da una certa cifra in su per evitare svalutazioni del giocatore: per il momento non c'è nessuna trattativa avviata ma ci sarebbe solo stato un sondaggio da parte dell'Arsenal. Dopo il forcing incessante del Barcellona della scorsa estate, potrebbe riaprirsi una nuova telenovela che riguarda Lautaro.

L'Inter starebbe già valutando delle alternative in caso di partenza dell'attaccante argentino verso altri lidi. Il sostituto potrebbe essere un connazionale Joaquin Correa della Lazio, che piace molto al suo ex allenatore e lo conosce bene. Il Tucu avrebbe chiesto al club biancoceleste di essere ceduto e la società nerazzurra valuta il suo profilo ma trattare con il club di Lotito per l'Inter, dopo quanto accaduto con la trattativa di Simone Inzaghi, non potrebbe essere la situazione più facile del mondo. A riportare la notizia è Sky Sport 24.