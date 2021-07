Lautaro Martinez nel mirino dell’Arsenal: cosa può cambiare nel mercato dell’Inter L’Arsenal vorrebbe portare Lautaro Martinez a Londra. I tabloid inglesi hanno riportato che i Gunners si stanno muovendo in maniera concreta per rinforzare l’attacco con il numero 10 dell’Inter ma, per il momento, avrebbero solo contattato la dirigenza interista per capire se c’è la disponibilità per l’operazione. Sul tavolo c’è anche il cartellino di Hector Bellerin, nome che piace molto ai nerazzurri per il post-Hakimi.

A cura di Vito Lamorte

Lautaro Martínez sta vivendo uno dei momenti più belli della sua vita. Oltre a godersi i primi mesi da padre, il Toro è diventato campione dell'America Latina con l'Argentina e ha vinto lo Scudetto con l'Inter. L'attaccante di Bahía Blanca si è ritagliato la sua fetta di interesse sul mercato da parte di diverse big europee e, dopo la telenovela che ha riguardato il Barcellona la scorsa estate, ora il 23enne è finito nel mirino dell' Arsenal. Il club britannico sta rivoluzionando la rosa a disposizione di Mikel Arteta e tra le mosse anticipato dai tabloid inglesi ci sarebbe anche il numero 10 nerazzurro.

I Gunners avrebbero già contattato la dirigenza interista per capire se c'è la disponibilità per l'operazione ma, al momento, sembra improbabile che Lautaro lasci l'Inter: i nerazzurri vorrebbero evitare di rompere la coppia straordinaria con Romelu Lukaku dopo che un altro giocatore chiave come Achraf Hakimi è stato ceduto al Paris Saint-Germain per i noti problemi finanziari della società. I nerazzurri avrebbero fissato il prezzo per Lautaro e la cifra si avvicinerebbe ai 90 milioni di euro. L'ex punta Racing ha ancora due anni di contratto con il club di viale della Liberazione ma prima sferrare l'attacco decisivo per l'acquisto dell'attaccante argentino l'Arsenal dovrebbe cedere Alexandre Lacazette e Eddie Nketiah nel minor tempo possibile.

Secondo quanto riportato dal Mirror, invece, il club londinese è pronto per offrire all'Inter il cartellino di Hector Bellerin, che interessa molto ai nerazzurri per rimpiazzare Hakimi, insieme ad un conguaglio economico importante: se la valutazione si attesta intorno ai 90 milioni di euro, oltre al laterale spagnolo serviranno almeno 55/60 milioni di euro per convincere i nerazzurri a cedere il loro attaccante ma bisogna capire se il Toro accetterebbe il trasferimento.

Se dovesse andare in porto questo tipo di operazione, l'Inter si ritroverebbe con un nuovo laterale destro e con un piccolo gruzzolo che potrebbe essere speso per portare a Milano Nahitan Nandez, dopo la partenza di Nainggolan, e di una punta che andrebbe a definire il roaster offensivo insieme a Lukaku, Sanchez, Pinamonti e Satriano.

Lautaro Martinez e l’Inter stanno lavorando per rinnovare il contratto, in scadenza nel 2023, visto che dopo il cambio di procura da parte dell'argentino, ora il manager è Alejandro Camano, la trattativa è ripartita da zero: il Toro vorrebbe un ritocco dell'ingaggio, per guadagnare come gli altri top in rosa. Sarà un mese di agosto molto caldo per il mercato nerazzurro.