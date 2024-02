Problemi per Brozovic, sfiora la lite con un compagno dell’Al Nassr: intervengono per separarli Prima della partita di Champions League asiatica Brozovic è andato vicino allo scontro fisico con Laporte, ex giocatore del Manchester City e suo compagno di squadra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

L’Al Nassr continua a macinare vittorie in Champions League asiatica, ma all'interno dello spogliatoio vengono fuori nuovi attriti. Prima della partita contro l'Al-Fayha Marcelo Brozovic è stato protagonista di una lite con il suo compagno di squadra Lajami, subito sedata da un membro dello staff che era in campo proprio accanto a loro.

L'intervento dell'uomo ha evitato che la situazione degenerasse proprio qualche minuto prima della partita, rovinando tutto. La squadra saudita era allo stadio per il consueto giro di campo che si fa prima del riscaldamento e l'ex giocatore dell'Inter stava passeggiando sul prato quando si è avvicinato alle spalle di Laporte rivolgendogli qualche parola mentre lo guardava dal basso verso l'altro.

Non si sa cosa si siano detti i due, ma immediatamente è intervenuto Lajami spostando Brozovic con uno spintone: la reazione del croato è stata immediata e l'intento non sembrava dei più pacifici. Il centrocampista ha continuato a guardarlo con un'espressione contrita e poi ha provato ad avvicinarsi per alimentare ancora di più la tensione.

Per sua fortuna proprio accanto a loro era presente un membro della panchina dell'Al Nassr che ha trattenuto Brozovic mettendosi tra lui e Lajami, un intervento provvidenziale per evitare che il litigio degenerasse in uno scontro fisico. Alla fine la squadra ha vinto grazie anche al gol di Cristiano Ronaldo e il battibecco è stato messo alle spalle.

I tifosi però non lo hanno dimenticato e hanno ipotizzato diversi scenari: c'è chi sospetta che tra Brozovic e Laporte possano esserci vecchie ruggini che andrebbe risolte, pochi altri hanno ipotizzato a uno scherzo finito male mentre qualche altro tifoso saudita non sembra per niente preoccupato dalla situazione che per il momento non sta intaccando per niente il rendimento complessivo dell'Al Nassr.