Juventus-Lazio è la partita del Monday Night che si gioca allo Stadio bianconero, l‘Alleanz Area o J Stadium, con calcio d'inizio fissato per le 21.45. E' la partita che conclude il 34° turno di campionato e potrà dare un elemento ulteriore per capire come si svilupperà la corsa tricolore e per la Zona Champions League. Se la Lazio dovesse fermare i bianconeri, tutto sarebbe ancora in discussione, ma se fosse la Juventus a vincere allora ci sarebbe la fuga decisiva verso il nono scudetto consecutivo. Per farlo, Maurizio Sarri dovrà guardare bene in difesa, dove vanta le assenze e i problemi maggiori, mentre Simone Inzaghi, che ha convocato solamente 20 giocatori, è obbligato nelle scelte a causa dei numerosi infortuni.

La Juventus arriva a questa delicata sfida con le ultime tre partite senza una vittoria. Una ‘mini' crisi che potrebbe venire certificata in caso di risalutato negativo ma non ci sono problemi: in classifica il primo posto è al sicuro e conoscendo già i risultati di Inter e Atalanta (entrambe costrette al pareggio) anche una eventuale divisione della posta coi capitolini sarebbe comunque da prendere in modo positivo. Per Sarri i principali problemi riguardano l'assetto difensivo, dove si stanno prendendo troppi gol e dove mancano alcuni elementi per dare consistenza e garanzia di tenuta. Non c'è capitan Chiellini, non convocato, mentre Bonucci e de Ligt stanno stringendo i denti per scendere in campo sempre e comunque. Probabile l'utilizzo ancora una volta di Cuadrado in fascia per dare dinamicità al reparto.

Simone Inzaghi vive la vigilia, difficilissima, nel ricordo delle due vittorie ottenute contro i bianconeri in stagione, una delle quali (finale di Supercoppa) ha regalato anche un trofeo per i suoi ragazzi, andando a salvare una stagione importante. In caso di successo, si confermerebbe bestia nera della Juventus ma questa volta – oltre ai bianconeri – i veri avversari sono gli infortuni. Inzaghi ne ha ovunque in ogni reparto, Jony, Radu, Luis Alberto, Correa. Tutti fermi ai box tanto che per la trasferta di Torino ha convocato solamente 20 giocatori e sarà obbligato a scelte forzate.

Probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.

All.Sarri

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Parolo, Djavan Anderson; Caicedo, Immobile.

All.Inzaghi