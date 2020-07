Juventus-Lazio è il posticipo del lunedì sera del 34° turno di Serie A. La partita si disputerà allo J Stadium e avrà inizio alle 21.45. Per questo ‘Monday Night‘ l'appuntamento in televisione è su Sky per tutti gli abbonati alla rete satellitare. Juventus-Lazio sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo, grazie ad una applicazione che permetterà la fruizione online dell'intera partita. Sia prima che dopo, il tutto verrà arricchito con collegamenti da stadio e da bordo campo per avere in anteprima tutto ciò che accade allo J Stadium.

Dove vedere Juventus-Lazio in tv e in streaming

Juventus-Lazio su Sky per i soli abbonati, sarà usufruibile integralmente e in diretta anche con la possibilità del ‘Virtual Sound', l'opzione attraverso la quale invece di ascoltare unicamente il doppio commento dei telecronisti, si può ovviare al silenzio dello stadio con un sottofondo registrato dei rumori dei tifosi. Infatti, anche Juventus-Lazio, così come tutte le altre partite disputate dalla ripresa della stagione post coronavirus, si disputerà rigorosamente a porte chiuse e, dunque, senza il tifo.

La Juventus arriva da un momento delicato, visto che da tre turni non vince (Milan, Atalanta e Sassuolo), cercando i tre punti nel posticipo contro la Lazio. I biancocelesti sono stati a lungo una delle antagoniste dei bianconeri per lo scudetto ma, dopo una prima parte di stagione giocata al meglio, la squadra di Simone Inzaghi è calata, a causa anche dei tanti infortuni, non riuscendo a ripetersi dopo la ripresa del campionato. E' anche riuscita a battere la Juventus in due occasioni, nel match d'andata e nella finale di Supercoppa.

La Juventus ha una grande occasione per chiudere il conto scudetto: vincendo stasera, salirebbe a +8 dall'Inter seconda, (+9 considerando gli scontri diretti a favore), fermata ieri sul 2-2 dalla Roma, mettendo così un altro passo verso la conquista del tricolore, approfittando anche dell'1-1 dell'Atalanta contro il Verona ed, eventualmente, dei tre punti strappati alla Lazio.