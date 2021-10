Premio Estra per lo Sport, assegnati 13 riconoscimenti per la IV edizione Nel Salone d’Onore del CONI a Roma si è svolta la IV edizione del “Premio Giornalistico Estra per lo Sport” dove sono stati premiati 13 giornalisti. Riconoscimenti particolari per Mario Sconcerti, alla carriera, e a Donatella Scarnati (“Donna Sport”).

A cura di Alessio Pediglieri

La giuria del Premio Giornalistico Estra per lo Sport, giunto alla sua IV edizione, ha assegnato questa mattina 13 riconoscimenti ad altrettanti giornalisti premiati dal presidente del CONI, Giovanni Malagò, dal presidente dell'USSI Gianfranco Coppola e dal presidente di ESTRA, Francesco Macrì.

Il tutto si è svolto nella cornice del Salone d'Onore del CONI a Roma, con cinque Premi Speciali. Quello alla carriera è stato consegnato a Mario Sconcerti, per la categoria "Donna Sport" a Donatella Scarnati. Poi, a Lorenzo Fargnoli per "Estra per il territorio", a Riccardo Caponetti per il "Premio Redaelli" e, infine, a Elisabetta Soglio per il Premio "Buone Notizie".

Sono state inoltre conferite cinque "Menzioni d’Onore" a Claudio Arrigoni di Buone Notizie-Corriere della Sera, Simona Berterame di Fanpage.it, Giuseppe De Caro di Rai-TGR Campania, Federico D’Ascoli-La Nazione e Andrea Federica de Cesco di 7-Sette. Erano ben 321 i servizi candidati per altri tre premi: "Carta stampata", "Web e blog" e "Televisione e radio". Per la prima categoria, è stato premiato Gian Luca Pasini (La Gazzetta dello Sport), per la seconda, premio a Raffaele Nappi (Ilfattoquotidiano.it), per la terza categoria, Monica Matano (Rai Sport).

Ospiti della giornata l'ex pugile italiano Patrizio Oliva, che è stato anche il protagonista del servizio di Monica Matano e i fratelli Dario e Franco Leo, protagonisti del servizio di Giuseppe De Caro. Hanno concluso la premiazione i riconoscimenti rivolti alle cinque società vincitrici della "Call To Action" di Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria, regioni che da sempre vedono una forte connessione tra Estra e il territorio.