Premier League oggi, dove vedere Manchester City-West Ham e Arsenal-Everton in TV e streaming Una tra Arsenal e Manchester City oggi vincerà la Premier League. Il City sarà campione se batterà il West Ham. I Gunners invece ospitano l’Everton. Diretta TV su Sky dalle ore 17. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Si chiude oggi la Premier League 2023-2024 e c'è il verdetto più atteso da assegnare. Manchester City e Arsenal scenderanno in campo in casa rispettivamente contro West Ham ed Everton. Se il City vincerà sarà campione per il quarto anno di fila, se Guardiola non vincerà e nella gara interna si imporranno i Gunners allora i londinesi saranno campioni. Il gran finale è previsto per la metà del pomeriggio, gli incontri iniziano alle ore 17.

Dove vedere Manchester City-West Ham in diretta TV e streaming

All'Ethiad Stadium sarà già tutto pronto per la festa. Mai nessuno è stato capace di vincere per quattro volte consecutive la Premier League. Il Manchester City ci riuscirà se batterà in casa il West Ham, nono e senza reali obiettivi se non quello della sportività. L'incontro che può ulteriormente portare Guardiola nella storia inizierà alle ore 17 e si potrà seguire in diretta su Sky, sul canale 204 (Sky Sport Max) e in streaming con Sky Go e NOW.

Arsenal-Everton, dove vederla in TV e diretta streaming

Diretta pure esclusiva su Sky per la sfida dell'Emirates, dove l'Arsenal rischia concretamente una beffa tremenda. Perché Arteta e i suoi possono perdere il campionato ancora per un soffio. L'Everton sarà un avversario ostico, ma i Gunners cercano di sbrigare presto la pratica e proveranno, poi, ad avere buone notizie da Manchester. Diretta TV su Sky sul canale 253 (Sky Sport). Streaming sempre per abbonati con Sky Go e NOW.

L'ultima giornata della Premier League live con Diretta Gol

Gli appassionati di calcio inglese avranno in ogni caso la possibilità di seguire tutte le partite dell'ultima giornata di campionato attraverso Diretta Gol, che sarà trasmessa sul canale 202 (Sky Sport Calcio). Oltre alla lotta per il titolo, c'è da capire anche chi retrocederà tra Luton (a un passo dall'incubo) e Nottingham Forest e chi si qualificherà per le coppe europee, con in lizza Chelsea, Newcastle e Manchester United.