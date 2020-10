Due calciatori del Potenza sono risultati positivi al Coronavirus dopo i tamponi effettuati nella giornata di venerdì 2 ottobre 2020. I rossoblù di Mario Somma erano pronti per partire alla volta di Palermo, dove domani avrebbero dovuto disputare la seconda giornata di campionato del girone C della Serie C 2020/2021, ma la gara del Renzo Barbera contro i rosanero di Boscaglia è stata rinviata a data da destinarsi. A comunicare la decisione è stata la stessa Lega Pro con una nota ufficiale: "[…] preso atto della comunicazione del Servizio Sanitario Regionale Basilicata – Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica di Potenza del 03/10/2020, attraverso la quale viene disposto, per motivi di sanità pubblica, trattandosi di attività agonistica di squadra professionistica, rilevata la positività mediante tampone rinofaringeo molecolare di due componenti del gruppo squadra della società Potenza Calcio S.r.l, il divieto di spostamenti con mezzi di trasporto pubblici e il divieto di riunione ed assembramenti, quindi anche di sedute di allenamento che prevedano la presenza di più atleti".

Il club lucano ha fatto sapere di aver tempestivamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo per il contenimento del Covid-19 in vigore, predisponendo la quarantena per tutto il gruppo squadra a seguito delle indicazioni fornite dall’ASP regionale. Da protocollo il Potenza eseguirà un altro test nelle prossime ore per dare un quadro chiaro della situazione ma la decisione del rinvio del match è già stata presa. Nelle scorse settimane il Consiglio Direttivo della Lega Pro, al contrario di quanto stabilito dal Consiglio di Lega nelle scorse ore, ha stabilito che in Serie C si può chiedere il rinvio della partita “nell’eventualità in cui ci siano nello stesso periodo 4 casi di positività al Covid-19 in una squadra”.

