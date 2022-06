Politano in trance agonistica dopo la giocata eccezionale: esulta prima del gol di Pellegrini In occasione di Italia-Ungheria curiosa situazione con protagonista Matteo Politano. Nell’azione del 2-0, il giocatore del Napoli si è lasciato andare ad un’esultanza anticipata.

La strada è lunga, ma bisogna lavorare sulla fiducia ritrovando l'entusiasmo delle notti europee della scorsa estate. Ecco allora che la vittoria per 2-1 sull'Ungheria in Nations League, è un bel segnale per la nuova e giovane Italia di Roberto Mancini. A Cesena gli azzurri grazie ai gol di Barella e Pellegrini, si sono presi la vetta del gruppo approfittando del contemporaneo pareggio tra Germania e Inghilterra. Tra le belle notizie della serata, anche la prestazione di Matteo Politano che sulla destra si è rivelato nei 75′ in cui è rimasto in campo una spina nel fianco per gli avversari.

L'esterno offensivo del Napoli ha una gran voglia di mettersi in mostra e ha ripagato la fiducia concessagli dal commissario tecnico che lo ha schierato titolare in Italia-Ungheria. Suo l'assist perfetto per il 2-1 di Pellegrini, al termine di un'azione ubriacante. Si percepisce la gran voglia di riscatto dell'ex Sassuolo, dopo la mancata convocazione agli Europei. Ai microfoni di Rai Sport infatti nel post-gara, Politano ha rivelato: "Sapevo di partire alle spalle dei compagni che poi sono andati all'Europeo e sono felice che lì sia andato tutto bene. Ora cerco di guadagnarmi un posto in Nazionale, so che ci sono giocatori forti".

E la sua voglia di mettersi in mostra e di contribuire alla causa azzurra può essere sintetizzata da una scena che non è sfuggita alle telecamere. Stiamo parlando del gol del 2-1, con Politano letteralmente scatenato sulla destra. Il calciatore del Napoli, si è reso protagonista di uno spunto eccezionale, dribblando due avversari, con tanto di scatto in velocità e tunnel. La ciliegina finale è stata la palla messa al centro e poi sfruttata alla perfezione da Pellegrini che si è fatto trovare prontissimo all'appuntamento con il gol, segnando così il momentaneo 2-0, rivelatosi poi decisivo ai fini della vittoria.

Analizzando nel dettaglio l'azione attraverso le telecamere non è sfuggita una situazione curiosa. Dopo aver raggiunto il fondo e scaricato il pallone al centro, Politano infatti continua a camminare verso il tabellone pubblicitario e ancor prima di vedere come va a finire l’azione, si gira verso il pubblico ed esulta portando le mani al cielo. Dunque l’attaccante non aspetta che il pallone finisca in rete ma anticipa la celebrazione e infatti mentre è già girato verso gli spalti si può notare la sfera che rotola in porta per il 2-0. Un eccesso di fiducia per Politano in piena trance agonistica, certo che l'azione sarebbe finita bene, o la soddisfazione per la propria giocata? La prima ipotesi è quella più plausibile. Una scena davvero curiosa, che però sottolinea un aspetto: gli azzurri hanno fame di vittorie.