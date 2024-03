Pohjanpalo è una sentenza in area: l’azione del primo gol del Venezia a Palermo è uno spettacolo Pohjanpalo in area di rigore non sbaglia mai ma l’azione del primo gol Venezia in casa del Palermo è uno spettacolo: la squadra di Paolo Vanoli gioca bene e si diverte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Pohjanpalo in area di rigore non sbaglia mai ma l'azione del primo gol Venezia in casa del Palermo è uno spettacolo: la squadra di Paolo Vanoli gioca bene e si diverte. Il bomber della squadra lagunare sfrutta a dovere un cross preciso di Candela e di testa manda la palla sotto la traversa della porta di Pigliacelli ma è tutta la manovra dei veneti ad essere di un livello tecnico altissimo.

Dopo un palleggio ravvicinato sulla zona di sinistra nella propria metà campo, Sverko cambia gioco per Candela che si è isolato sulla corsia di destra: l'azione è veloce e la difesa del Palermo è impreparata. L'esterno del Venezia ha messo un cross perfetto per Pohjanpalo, che in area è una sentenza: incornata forte e precisa per l'attaccante finlandese.

Palleggio nello stretto e verticalità per servire il calciatore con più spazio e in grado di poter far male alla difesa avversaria: il Venezia riesce spesso in queste giocate ma il Palermo era posizionato talmente male in campo che i calciatori di Vanoli hanno fatto sembrare tutto facilissimo ma è evidente che dietro c'è un grande lavoro per isolare l'uomo e permettergli di puntare la difesa avversaria in solitaria.

Pohjanpalo ha trovato anche la doppietta con un gran tocco di esterno su spizzata da centravanti boa di Pierini. Potevano addirittura essere tre i gol per l'attaccante finlandese, ma Pigliacelli gli dice ‘no' due volte. All'uscita dal campo in favore di Gytkjaer, Iceman è stato anche applaudito dai tifosi di casa.

Nell'anticipo della 30a giornata del campionato di Serie B 2023/2024 allo stadio Renzo Barbera di Palermo super sfida tra due squadre che sono nella parte alta della classifica: il Venezia lotta per la promozione diretta in Serie A mentre i rosanero stanno sgomitando per prendersi un posto ai play-off. Un vero e proprio big match, che i lagunari si sono aggiudicati per 3-0.