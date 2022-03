Pogba sotto shock per la rapina in casa mentre era in campo: “I bambini dormivano, offro ricompensa” Paul Pogba ha postato su Twitter il racconto della rapina che ha terrorizzato la sua famiglia martedì sera mentre era in campo a Old Trafford in Manchester United-Atletico Madrid: “Come padre non c’è sensazione peggiore in questo mondo che non essere lì per proteggere i propri figli”.

A cura di Paolo Fiorenza

Paul Pogba ieri sera era sicuramente abbattuto per l'eliminazione dalla Champions League patita dal suo Manchester United per mano dell'Atletico Madrid, ma lo 0-1 di Old Trafford non è stato niente in confronto alla brutta sorpresa che lo attendeva quando ha scoperto cosa era successo a casa sua mentre lui era in campo: una rapina che ha lasciato sotto shock il giocatore francese, che proprio ieri compiva 29 anni.

C'è stato ben poco da festeggiare per l'ex juventino, che oggi ha postato su Twitter un messaggio intriso di dolore e rabbia, in cui ha raccontato cosa è accaduto e come si sia sentito in quei terribili momenti: "Ieri sera il peggior incubo della nostra famiglia si è realizzato quando la nostra casa è stata svaligiata mentre i nostri bambini dormivano nella loro cameretta. I ladri sono stati in casa nostra per meno di cinque minuti ma in quel tempo ci hanno portato via qualcosa di più prezioso di qualsiasi cosa avessimo in casa nostra…. il nostro senso di sicurezza e protezione".

"Questo è successo durante gli ultimi minuti della partita di ieri sera, quando sapevano che non saremmo stati a casa – ha continuato Pogba – Mia moglie ed io ci siamo precipitati a casa senza sapere se i nostri figli fossero al sicuro e illesi. Come padre non c'è sensazione peggiore in questo mondo che non essere lì per proteggere i propri figli e spero sinceramente che nessuno debba mai provare quello che ho provato io ieri sera".

Il campione francese ha poi annunciato che darà dei soldi a chi gli darà notizie su chi si è reso responsabile della rapina e gettato il terrore nella vita della sua famiglia: "È per questo motivo che vorrei offrire una ricompensa a chiunque abbia un indizio per aiutarci. Si prega di inviare qualsiasi informazione a rewardpogba@gmail.com".