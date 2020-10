Non c'è pace per Massimo Oddo. Il playout contro il Pescara che lo scorso anno costò la Serie B al Perugia, allenato proprio da Oddo, retrocesso di fatto in Serie C, non è mai stato digerito dagli umbri. Specie per come si è sviluppata la partita. Secondo quanto riportato dal Corriere dell'Umbria infatti, ben venti avvocati, che sono anche tifosi del Perugia, avrebbero presentato un esposto alla procura della Federcalcio affinchè venga accertata la condotta di Massimo Oddo nelle partite dello spareggio contro il Pescara del 7 e 14 agosto scorso, che hanno poi di fatto sancito la retrocessione degli umbri in Serie C.

Già al termine della gara, dall'ambiente del Grifo trapelavano tanti dubbi circa le scelte dell'allenatore. Massimo Oddo, dopo 15 giorni, è stato poi ufficializzato come nuovo allenatore del Pescara, proprio la squadra che aveva battuto il Perugia condannandolo alla C. Gli umbri hanno subito pensato che quindi la partita fosse stata alterata dallo stesso allenatore e per questo adesso ne è venuto fuori quest'esposto.

Massimo Oddo è finito al centro di una bufera che lo vede ora coinvolto all'interno di un esposto presentato alla procura della Federcalcio da venti avvocati di Perugia. Oddo era stato esonerato a inizio gennaio dal Perugia per poi essere richiamato dallo stesso club umbro quando mancavano tre giornate alla fine del campionato.

I playout furono inevitabili e la sfida contro il Pescara vide proprio il Delfino trionfare condannando gli umbri alla Serie C dopo i calci di rigore. Gli avvocati perugini contestano i rapporti tenuti da Oddo con il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, dopo il suo iniziale esonero e anche la gestione dell’attaccante Iemmello rimasto in panchina per 90′ nella sfida d'andata dei playout.