Mercoledì 9 giugno 2021 si gioca Avellino-Padova, partita di ritorno delle semifinali playoff di Serie C. Il match si disputerà allo stadio Partenio-Adriano Lombardi alle ore 17:30. Si tratta del primo dei due atti della final four, che culminerà con la doppia finale in programma il 13 e il 16 giugno, al termine della quale scopriremo chi salirà in Serie B, dopo le promozioni dirette di Como, Perugia e Ternana. All'andata, nel match giocato allo stadio Euganeo di Padova, è finita 1-1, con i gol di Kresic e Maniero. Tutto ancora aperto, dunque, con la qualificazione alla finale contro una tra Alessandria e Albinoleffe che si deciderà in Campania. Chi riuscirà a passare il turno tra Avellino e Padova giocherà la finale d'andata in casa e quella di ritorno lontano dalle mura amiche.

A differenza di quanto accaduto con il match d'andata, Avellino-Padova non sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport, dove sarà visibile il match serale tra Alessandria e Albinoleffe. Per arrivare alle final four, i biancoverdi hanno eliminato Palermo e Sudtirol, mentre i veneti hanno avuto la meglio sul Renate. In caso di parità al termine dei 90 minuti, sono previsti i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore.

Partita : Avellino-Padova

: Avellino-Padova Quando si gioca : mercoledì 9 giugno 2021

: mercoledì 9 giugno 2021 Dove si gioca : stadio Partenio-Adriano Lombardi, Avellino

: stadio Partenio-Adriano Lombardi, Avellino Orario : 17.30

: 17.30 Canale TV : Sky Sport HD (canale 251 del satellite)

: Sky Sport HD (canale 251 del satellite) Diretta streaming : Eleven Sports

: Eleven Sports Competizione: Serie C, semifinale playoff

Avellino-Padova, dove vederla in TV

La sfida tra Avellino e Padova, in programma mercoledì 9 giugno 2021 alle ore 17.30 allo stadio Partenio-Adriano Lombardi, sarà visibile in pay-per-view su Sky, al canale Sky Sport HD (numero 251 del satellite). In alternativa, basterà disporre di una smart tv e, collegandosi alla piattaforma Eleven Sports, a cui sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento, si potrà godere della visione del match.

La diretta streaming di Avellino-Padova

La semifinale di ritorno dei playoff di Serie C Avellino-Padova sarà trasmessa dal servizio di streaming Eleven Sports, a cui si potrà accedere con tutti i dispositivi mobili e fissi, collegandosi all'applicazione o al sito della piattaforma stessa. Per vedere la sfida tra i campani e i biancorossi sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento oppure aver acquistato il singolo evento.

Le probabili formazioni di Avellino-Padova

Il tecnico dell'Avellino Piero Braglia ha sorpreso tutti nel match d'andata, schierando un 4-4-1-1 con Maniero unica punta. È probabile che possa confermare la sua scelta anche nel match di ritorno, in cui dovrà rinunciare agli squalificati Ciancio e Carriero. Andrea Mandorlini, allenatore del Padova, dovrebbe schierare i suoi ancora con il 4-3-1-2, preferendo Ronaldo a Jelenic.

AVELLINO (4-4-1-1): Forte; Laezza, Miceli, Dossena, Fella; Rizzo, Adamo, D'Angelo, Tito; De Francesco; Maniero. Allenatore: Braglia.

PADOVA (4-3-1-2): Dini; Germano, Kresic, Rossettini, Curcio; Della Latta, Hraiec, Halfredsson; Ronaldo; Chiricò, Paponi. Allenatore: Mandorlini.