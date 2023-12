Pittarello sbaglia due rigori in un minuto: Ascoli-Cittadella diventa un incubo per l’attaccante Filippo Pittarello sta vivendo un pomeriggio da incubo. L’attaccante del Cittadella, oggi in scena sul campo dell’Ascoli per il turno di Santo Stefano in Serie B ha sbagliato lo stesso rigore in un minuto. Prima para Viviano poi l’arbitro fa ripetere e lui colpisce la traversa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Filippo Pittarello sta vivendo un pomeriggio da incubo. L'attaccante del Cittadella, oggi in scena sul campo dell‘Ascoli per il turno di Santo Stefano in Serie B, si è reso protagonista di un primo tempo che difficilmente dimenticherà. Al 24′ succede infatti di tutto. L'arbitro assegna un calcio di rigore ai veneti per un tocco di mano di Di Tacchio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Necessaria l'On Field Review, perché in diretta il direttore di gara non aveva visto.

Viviano con entrambi i piedi davanti alla linea di porta.

Dal dischetto si presenta proprio Pittarello che calcia sicuro ma la sua conclusione viene respinta con i piedi da Emiliano Viviano capace di respingere il tiro dagli undici metri. L'esperienza del portiere dell'Ascoli però serve a poco quando lo stesso arbitro viene richiamato per un'irregolarità dello stesso Viviano. L'estremo difensore ex Fiorentina ha entrambi i piedi al di là della linea di porta. Il rigore è da ripetere e dal dischetto si presenta ancora Pittarello: la palla finisce sulla traversa.

Il primo rigore di Pittarello parato da Viviano.

L'attaccante del Cittadella calcia forte ma la sua conclusione si stampa sul montante alto della porta difesa da Viviano che per l'occasione però era spiazzato. Sul capovolgimento di fronte l'Ascoli ha provato a fare il colpo grosso trasformando quell'azione in gol ma senza riuscirci. Il Del Duca nel frattempo è una bolgia e carico per questa doppia occasione fallita dal Cittadella ora crede nel colpo grosso da parte della squadra allenata da Fabrizio Castori.

Al termine del primo tempo il risultato resta dunque fermo sullo 0-0 con tanti rimpianti del Cittadella e soprattutto per Pittarello che così come tutta la panchina della sua squadra era incredulo e con le mani tra i capelli. Pittarello fino a questo momento ha segnato 4 gol e 1 assist alla sua prima stagione con il Cittadella in Serie B dopo l'arrivo in estate dal Cesena. Da capire ora se nel secondo saprà farsi perdonare.