Pioli ha solo un nervo scoperto nella serata perfetta del Milan: “Non nominatemi lo Spezia” Stefano Pioli ha analizzato la vittoria del Milan per 1-0 sul Napoli ma c’è un nervo scoperto nella serata perfetta allo stadio Maradona.

A cura di Vito Lamorte

Il Milan ha vinto in casa del Napoli e si è preso la testa alla classifica. I rossoneri hanno giocato una gara di grande applicazione e hanno portato a casa 3 punti importantissimi grazie alla zampata di Olivier Giroud, che dopo la doppietta nel derby ha deciso un altro importante scontro diretto. Stefano Pioli ai microfoni di DAZN ha analizzato così il match dello stadio Diego Armando Maradona: "Sono tre punti importanti per la classifica, perché abbiamo battuto una squadra forte. I ragazzi hanno lavorato con voglia e siamo stati premiati. E' stata una gara difficile, perché il Napoli muove tanto i centrocampisti. Era uno scontro diretto e quindi siamo contenti, ma il nostro obiettivo non cambia: migliorare la passata stagione. Abbiamo un solo punto in più, quindi c'è ancora tanto da fare. Siamo stati dentro la gara dall'inizio alla fine, e non era scontato contro un avversario così. Ora pensiamo alle prossime due, poi proveremo a recuperare qualche energia durante la sosta".

In merito ai tanti punti persi contro le squadre che si trovano nella parte sinistra della classifica il tecnico rossonero ha affermato: "Abbiamo lavorato tanto e bene e abbiamo anche sofferto, adesso arrivano 2 partite importanti e poi ci sarà la sosta per recuperare energie. Dobbiamo migliorare le partite con le squadre che stanno sotto di noi”.

Pioli ha ancora un nervo scoperto che risale alla sconfitta contro lo Spezia, a causa dell'errore dell'arbitro Serra, e quando gli intervistatori calcolano anche quella come gara sbagliata risponde in maniera netta: "Non nominerei lo Spezia in questa serie di sconfitte, non sarebbe dovuta finire così".

Pioli ha raccontato così l'acquisto di Olivier Giroud per rinforzare l'attacco rossonero: "L'idea era di inserire giocatori di spessori, che sanno cosa significa lavorare per vincere. C'è sempre bisogno di persone di spessore. Ci è bastata una videochiamata con Giroud l'estate scorsa per capire che professionista è. Volevamo persone di livello".

Nonostante i due punti in più rispetto all'Inter per il tecnico rossonero la favorita è sempre la squadra campione d'Italia in carica: "Favorita? L'Inter, anche perché ha una partita da recuperare. Dispiace che a questo punto del campionato ci siano ancora gare da recuperare, capiremo quando avremo tutte lo stesso numero di gare. Ma l'Inter è una squadra molto forte".