Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato che il suo Milan giocherà contro il Napoli a ‘San Siro'. Il tecnico rossonero, che arriva dall'ottimo pareggio all'Old Trafford contro il Manchester United nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, ritrova diversi giocatori fondamentali: "Recuperiamo Theo Hernandez, Calhanoglu e Rebic – e poi sottolinea – Per Mandzukic, Ibrahimovic e Bennacer aspettiamo la prossima settimana".

Sulla corsa Scudetto, il tecnico rossonero ha voluto ribadire con forza il suo concetto di base che di conseguenza carica anche la squadra: "Tutto è ancora da decidere per lo Scudetto, perché mancano tante partite – ha sottolineato – Dobbiamo concentrarci sulla gara di domani per vincerla". Il tecnico dei rossoneri è poi ritornato sulla sfida pareggiata contro il Manchester United in Europa League, che ha consentito ai rossoneri di raccogliere un risultato fondamentale in trasferta ad Old Trafford: "Io alleno ragazzi forti che hanno capito che se giochiamo da squadra siamo davvero una squadra forte".

Pioli ha analizzato il Napoli, prossimo avversario dei rossoneri nella gara di domani, in una sfida molto importante in chiave classifica: “È una squadra che gioca un bel calcio, con qualità e che ha passato un momento delicato – ha sottolineato – Sarà una partita difficile contro una squadra che ha trovato la propria compattezza grazie a Gattuso”. Vincere per riprendere subito la marcia verso l'Inter in una corsa Scudetto che per l'allenatore rossonero non è ancora chiuso: “Mancano 12 partite, non si possono fare conti – ha sottolineato – Dobbiamo pensare a vincere tutte le partite da qui alla fine, ma le posizioni sono tutte da decidere”. E sul Napoli ha poi aggiunto: "Gattuso aveva fatto un ottimo lavoro qui".

Dal punto di vista dei singoli, Pioli non si è potuto nascondere dall'evidenziare come sia rimasto colpito dalla crescita di Kessiè che a Manchester ha giocato anche in una posizione più avanzata nella parte finale della partita: "Franck è mentalmente molto forte e può giocare in ogni ruolo – ha detto – basti pensare che ha fatto anche il trequartista". E sull'attuale momento di Leao che per Pioli è una giocatore che ha avuto una crescita importante rispetto allo scorso anno: "Arriverà il gol, ma sta lavorando bene per la squadra".