Il Milan di questi primi mesi del 2021 è lontano parente di quello del 2020, quello visto da giugno a dicembre. Sono arrivate già tante sconfitte e ora più che lo scudetto i rossoneri devono cercare di difendere il posto in Champions. Senza Ibra, Pioli guiderà i suoi a Verona per una partita che si prevede difficile. Il tecnico nella conferenza stampa della vigilia però è parso sereno e ha detto che i suoi devono fare attenzione alla squadra di Juric ma ha invitato tutti a riguardare la bella partita disputata con la Roma (vinta 2-1 all'Olimpico) più che a quella con l'Udinese, riacciuffata solo nel finale:

Al Verona stanno facendo un grandissimo lavoro, la sua squadra è cresciuta molto pur cambiando giocatori. Sono una squadra fisica e tecnica, da affrontare con attenzione. Ha saputo fermare la Juventus, battere l'Atalanta e il Napoli. Hanno valori e dovremo essere attenti e molto attivi, non dandogli punti di riferimento. Aspettarsi la stessa prestazione contro un avversario come l'Udinese che si chiude e non ti fa giocare, è sbagliato. La squadra ha dato tutto anche contro i bianconeri, ma non abbiamo avuto ritmo e qualità, pagando nel risultato. L'atteggiamento era giusto. Siamo una squadra giovane che deve crescere anche superando queste difficoltà.

Il Milan deve pensare solo a se stesso

L'Inter ora è davanti di sei punti, mentre la Roma quinta è a sei lunghezze dai rossoneri. Il Milan è in bilico tra il sogno scudetto e la difesa del posto Champions. Il calendario del mese di marzo è intenso e soprattutto ricco di impegni importanti. Pioli ostenta sicurezza e dice che la sua squadra non deve guardare agli altri:

Noi guardiamo solo alle nostre prestazioni e ai nostri risultati. Dobbiamo essere convinti delle nostre possibilità, non possiamo limitarci a guardare gli altri risultati, sarebbe limitativo. Contro il Verona possiamo fare bene e dire la nostra, abbiamo voglia di vincere. Il campionato è ancora lungo anche se le partite diventano sempre più pesanti. Noi scommettiamo sempre su noi stessi e che daremo il massimo. Ci sono sette squadre molto forti, noi vogliamo andare in Champions e se non ci riusciremo saremo delusi. Ora però dobbiamo dare tutto, guardando avanti con fiducia.

Krunic titolare contro il Verona

Infine il tecnico si è soffermato su alcuni singoli come Bennacer: "Ha avuto due infortuni e non possiamo farlo giocare se non è al massimo" e Tonali: "Sta bene, sarà con noi" e soprattutto su Romagnoli: "Non era contento della panchina ed è giusto. Ha lavorato come sempre con disponibilità e volontà e si è fatto trovare pronto con l'Udinese" e infine di Leao: "Deve dare il massimo in partita e in allenamento. Contro l'Udinese non ha trovato la giocata vincente visto che i friulani si sono sempre chiusi bene. Dobbiamo muoverci un po' di più ed essere più determinati, e lui sa che deve lavorare ancora molto". Poi ha dato una notizia. Dall'inizio a Verona giocherà Krunic al posto di Diaz.