Pinamonti lancia il Sassuolo, il Toro risponde con Zapata: un pari che non serve a nessuno Al Mapei Stadium Sassuolo-Torino finisce 1-1: Zapata risponde a Pinamonti, si decide tutto nei primi minuti di gara. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sassuolo e Torino chiudono in parità l'anticipo serale del 23° turno della Serie A 2023-2024. Un risultato, quello di 1-1, che è maturato nel primo tempo del Mapei Stadium in virtù delle reti realizzate poco dopo il fischio d'inizio della gara.

Un pareggio che serve a ben poco ad entrambe: il Sassuolo si porta a 20 punti, a +2 dalla zona retrocessione; e il Torino va a 33, a -1 dalla Fiorentina attualmente nona in classifica.

Partenza sprint della squadra di Alessio Dionisi, che si è portata in vantaggio al 5′ grazie ad Andrea Pinamonti ma i granata hanno risposto immediatamente con Duvan Zapata. Botta e risposta tra i due attaccanti di riferimento, che rimpinguano il loro bottino personale e riportano al gol due squadre che ultimamente non trovavano facilmente la rete.

I neroverdi sono passati in vantaggio con l'ottavo gol in campionato del centravanti scuola Inter, che di testa su cross dalla destra di Pedersen ha battuto Milinkovic-Savic. Non perfetto il portiere granata in questa occasione ma Pinamonti si è fatto trovare bene in mezzo all'area e ha colpito con forza.

La risposta granata è stata immediata e l'ha firmata Duvan Zapata: il centravanti colombiano è stato bravo a farsi trovare pronto sull'assist di Bellanova dalla destra e ha insaccato alle spalle di Consigli.

La squadra di Ivan Juric ha cercato di rendersi pericolosa in altre occasioni con Vlasic, nel primo e nel secondo tempo, e nel finale con il solito Duvan Zapata, ma Consigli ha risposto alla grandissima chiudendo la porta e regalando un punto alla sua squadra.

Anche il Sassuolo si è reso pericoloso con Defrel nella ripresa ma i neroverdi continuano nel loro periodo non brillante, nonostante abbiano messo fine alla serie di sconfitte consecutive (3).

Il tabellino di Sassuolo-Torino

RETI: 5′ Pinamonti, 9′ Zapata.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic (st 45+4′ Tressoldi), Viti, Doig (st 45+4′ Ferrari); Lipani (st 27′ Racic), Henrique; Bajrami (st 27′ Defrel), Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti (st 43′ Mulattieri). A disp. Cragno, Pegolo, Missori, Kumbulla, Castillejo, Ceide. All. Dionisi.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato (st 37′ Sazonov), Rodriguez (pt 20′ Masina); Bellanova (st 37′ Vojvoda), Tameze, Ilic (st 28′ Ricci), Lazaro; Vlasic; Sanabria (st 28′ Okereke), Zapata. A disp. Gemello, Popa, Gineitis, Njie, Savva. All.Juric.

ARBITRO:Orsato di Schio.