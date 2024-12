video suggerito

Pickford mago delle provocazioni, Haaland ci casca in pieno: il rigore è disastroso Il Manchester City ha pareggiato contro l’Everton e prosegue nella sua striscia negativa. L’eroe del giorno è Pickford che ha ipnotizzato Haaland con uno stratagemma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Niente da fare per il Manchester City. Ancora appuntamento rimandato con la vittoria per Guardiola, che nel Boxing Day, ha pareggiato 1-1 contro l'Everton. Pesa e non poco nell'economia del match il rigore fallito da Haaland, che si è fatto ipnotizzare da Pickford. L'estremo difensore le ha provate tutte per destabilizzare il norvegese e alla fine c'è riuscito.

Il Manchester City salvato da Pickford, ipnotizza Haaland sul calcio di rigore

Al minuto 53 e sul punteggio di 1-1, i campioni d'Inghilterra hanno avuto la possibilità di passare in vantaggio con Haaland. Calcio di rigore per il Manchester City e l'ex di Salisburgo e Borussia Dortmund si è presentato dagli undici metri per provare a rompere l'incantesimo. Pickford prima che l'avversario battesse ha iniziato ad irretirlo con smorfie e movimenti: clamorosa in particolare una linguaccia sfoderata verso il terminale offensivo avversario.

La linguaccia di Pickford per disinnescare l'attaccante del Manchester City

Il tentativo si è rivelato fortunato visto che Haaland ha calciato un penalty tremendo: conclusione centrale, lenta e rasoterra che Pickford ha respinto facilmente. Merito del portiere per aver intuito la direzione, ma grossi demeriti di Haaland che avrebbe potuto fare molto meglio. Da un bomber di razza come lui ci si aspetterebbe decisamente altro. Inutile poi il successivo gol, visto che era in fuorigioco.

Giornata speciale per Pickford che su una bottiglietta aveva annotato tutte le indicazioni sui tiratori avversari. Un'attenzione che si è rivelata fortunata, e vincente. A pagare dazio il Manchester City, che nelle ultime 13 partite tra tutte le competizioni, ha vinto una sola partita. Prosegue il momento no soprattutto in Premier per Guardiola con due punti nelle ultime 4 uscite. Una maledizione totale, che incide anche sui singoli, come ha dimostrato oggi Erling Haaland.