Ivan Perisic è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore della Croazia, impegnato agli Europei 2021 con la nazionale di Dalic, è stato isolato dal gruppo e starà in isolamento per 10 giorni. Sono risultati invece tutti negativi invece gli altri membri della nazionale, staff tecnico compreso. L'esterno sinistro dell'Inter avrebbe dovuto prendere parte agli ottavi di finale tra Croazia e Spagna che si giocheranno lunedì 28 giugno alle ore 18 allo stadio ‘Parken' di Copenaghen, in Danimarca.

Una brutta tegola per Modric e compagni che non potranno contare su un giocatore che nella parte finale del campionato con i nerazzurri aveva ben figurato presentandosi a questi Europei in grandissima forma. Perisic infatti aveva segnato 2 gol nella fase a gironi realizzando la rete fondamentale nella seconda giornata contro la Repubblica Ceca nel pareggio per 1-1 e poi anche nel 3-1 finale contro la Scozia all'ultima gara che ha regalato gli ottavi di finale alla Croazia.

Ecco, proprio la sfida contro gli scozzesi potrebbe essere stata determinante per il contagio al Covid-19 del giocatore. Solo pochi giorni fa infatti, il giovane scozzese Billy Gilmour, centrocampista 20enne del Chelsea, era risultato positivo al Covid-19 facendo scattare l'allarme anche nell'Inghilterra che aveva giocato proprio contro la Scozia. Per precauzione Mason Mount e Ben Chilwell, i due compagni di Gilmour al Chelsea che alla fine del match contro la Scozia hanno avuto contatti con il calciatore scozzese risultato positivo, furono messi in isolamento.

Sta di fatto che per Perisic in questo momento gli Europei possono considerarsi quasi conclusi. Il giocatore dovrà restare 10 giorni in isolamento e con la finale l'11 luglio, se la Croazia dovesse realmente arrivare alla sfida conclusiva del torneo a Wembley, ci sarà davvero poco da fare per l'esterno dell'Inter a meno di clamorosi risvolti.