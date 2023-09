Perde i sensi dopo uno scontro di gioco: il portiere avversario interviene e gli salva la vita Prima la paura poi il grande sospiro di sollievo nell’amichevole di calcio dilettantistico a Pescara tra Sambuceto e Folgore Delfino. Il portiere della squadra di casa sviene dopo un colpo alla testa: a salvargli la vita è il portiere avversario.

A cura di Fabrizio Rinelli

Poteva essere una tragedia e invece a salvare la vita di Federico Maiano, portiere classe 2005, è stato il suo collega che era dall'altra parte del campo: il portiere avversario Thomasch Calore. Ma cosa è accaduto? Nel corso di una partita amichevole di calcio dilettantistico a Pescara tra Sambuceto e Folgore Delfino, il portiere della squadra di casa è crollato in campo dopo aver subito un colpo alla testa. La paura sul rettangolo verde è stata tantissima dato che il giovane estremo difensore ha perso i sensi.

A quel punto è stato Calore, portiere avversario della Folgore a fiondarsi dall'altra parte del campo aprendo la bocca di Maiano per tirargli fuori la lingua e permettere al ragazzo di respirare. Manovra provvidenziale dato che il giovane portiere si è visto salvare la vita dallo stesso Calore. Dalla paura e l'angoscia di quei momenti a un sospiro di sollievo enorme per compagni di squadra in campo, staff e allenatori che hanno inevitabilmente vissuto quei momenti con il fiato sospeso.

Una storia a lieto fine testimoniata anche attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook ufficiale del Sambuceto Calcio: "Una bellissima storia a lieto fine Ieri, durante l'allenamento congiunto tra i nostri ragazzi della juniores e quelli della Folgore Delfino Curi Pescara, c'è stato un piccolo incidente – si legge nel post pubblico dal club dilettantistico – Il portiere Federico Maiano (classe 2005 del Sambuceto Calcio) ha subito un duro colpo alla testa ma sembra che il capitano avversario, Tomasch Calore, gli abbia salvato la vita".

Le condizioni di Calore adesso sono chiaramente sotto osservazione e infatti il club sottolinea proprio questo tranquillizzando tutti sulle condizioni fisiche del proprio tesserato: "Adesso il nostro Federico è sotto osservazione ma la tac, fatta immediatamente dopo lo scontro, ha dato esiti negativi – si legge ancora in chiusura – Diamo i nostri più sentiti complimenti e ringraziamenti a Tomasch per questo gesto che nasce da talento e preparazione. Signori, anche questo è calcio!"