Perché Zidane ha deciso di non perdonare mai Materazzi dopo la testata del 2006: lo svela un amico L'ex attaccante di Milan e Francia Dugarry ha tolto ogni speranza di perdono a Materazzi: "Riconciliarsi con Zidane? Può aspettare fino alla fine dei suoi giorni".

A cura di Alessio Morra

La testata di Zidane a Materazzi fa parte della storia del calcio. Il gesto di Zizou avvenne nell'indimenticabile finale dei Mondiali 2006, che fu anche l'ultima partita della carriera del francese. I due non si sono mai più ritrovati e non hanno mai fatto pace. E la pace non la faranno mai. Christophe Dugarry, campione del mondo pure lui, ha parlato di quella vicenda e ha svelato i motivi che portano Zidane a non perdonare mai l'ex difensore dell'Inter.

Materazzi è tornato a parlare di Zidane

Nei tempi supplementari della finale dei Mondiali 2006 tra Italia-Francia Zidane chiuse la sua strepitosa carriera rifilando una testata a Marco Materazzi. Un gesto che nessuno potrà mai dimenticare, in particolare i due protagonisti. Di quel gesto, in passato, ne ha parlato l'ex allenatore del Real Madrid e non lo ha fatto certo con orgoglio, ma Materazzi non lo perdonerà mai. A dirlo, con certezza, è un ex compagno di squadra di club (al Bordeaux) di nazionale e cioè Dugarry, un passato al Milan, talent per la tv francese che ospita del programma di Rothen a RMC.

Zizou non perdonerà mai Materazzi, secondo Dugarry

La questione è ritornata d'attualità perché Materazzi è stato ospita invece, martedì, del Super Moscato Show e riguardo Zizou ha detto: "Ci siamo trovati a scontrarci, c'era nervosismo ed ecco cosa è successo dietro". Dugarry interpellato sulla questione ha tolto ogni speranza di perdono all'italiano: "Zidane non lo perdonerà. Perché dovrebbe perdonarlo? Materazzi lo pubblicizza da anni. Ci ride su, si vanta di essere riuscito a liberare Zidane. Materazzi ha fatto tutta la sua carriera dando colpi e facendo stupidaggini. in campo. È campione del mondo, ha fatto cose incredibili. Ma nelle sue interviste parla sempre di Zizou mentre Zizou non ne parla mai mercoledì nella trasmissione. Riconciliarsi con Zidane? Può aspettare fino alla fine dei suoi giorni".