Perché Tomiyasu è rimasto svincolato a soli 26 anni: cosa gli è successo

Takehiro Tomiyasu è svincolato dopo l’esperienza all’Arsenal. Il difensore giapponese arrivato ai Gunners dal Bologna è stata frenato da numerosi infortuni e ora si ritrova senza squadra a soli 26 anni.

Takehiro Tomiyasu aveva poco più di 20 anni quando l'Arsenal decise di puntare su questo difensore giapponese esploso al Bologna tra il 2019 e il 2021. Una crescita esponenziale la sua che gli ha permesso di diventare in quegli anni uno dei centrali più forti della Serie A. I Gunners così puntarono con decisione su Tomiyasu il quale ha subito risposto con ottime prestazioni prima di iniziare una sorta di incubo infinito a suon di infortuni. Ma cosa è successo? Tomiyasu era considerato come uno dei difensori più duttili d'Europa.

Il giapponese poteva essere utilizzato sia come centrale difensivo che come terzino destro. Ma all'arrivo in Inghilterra i problemi al ginocchio iniziano a perseguitarlo tanto da portarlo a sottoporsi a due operazioni chirurgiche che hanno rallentato tantissimo il suo percorso con i Gunners. Nella stagione 2023/2024 il giapponese era tornato in gruppo e terminò la stagione giocando contro l'Everton il 19 maggio 2024. Sembrava fosse ormai pronto per la stagione 2024/2025 e invece quella passata per lui fu un'annata disastrosa in cui è riuscito a scendere in campo soltanto una volta per soli 6 minuti.

Tomiyasu in azione con l’Arsenal.

Inevitabile così la rescissione del contratto da parte dei Gunners che hanno deciso di interrompere il rapporto professionale con il difensore. Tomiyasu è stato operato a febbraio e potrebbe rientrare a pieno regime a ottobre. Non un tempo lunghissimo, ma bisognerà valutare la sua condizione. Ecco perché in tanti in questo momento stanno temporeggiando cercando di capire se possa rappresentare un colpo o meno tesserare il giocatore e concedergli una nuova opportunità per la stagione 2025/2026.

Tomiyasu in campo col Giappone.

Tomiyasu può essere un affare a costo zero per il Milan

Al momento il Milan sembra essere la squadra più interessata a Tomiyasu. I rossoneri puntano a rinforzare la propria difesa scommettendo magari proprio sulla voglia di riscatto del giapponese il quale rappresenta in pieno il tipo di giocatore cercato da Allegri. L'allenatore livornese punta tanto su elementi capaci di saper ricoprire più ruoli e dunque offrire maggiori soluzioni tattiche al tecnico. Tomiyasu potrebbe fare comodo al Milan e le prossime settimane saranno decisive per capire in tal senso le mosse di Tare.