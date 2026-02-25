Perché Mbappé non è stato convocato dal Real Madrid in Champions anche se ieri si è allenato

Il Real Madrid esclude Mbappé dalla Champions, non sarà neanche in panchina contro il Benfica di Mourinho: cosa sta succedendo e perché non è stato convocato.

Nella lista dei convocati del Real Madrid per il ritorno dei playoff di Champions League contro il Benfica si fa notare la sorprendente esclusione di Kylian Mbappé. Eppure 24 ore fa ha partecipato normalmente all'allenamento assieme ai suoi compagni di squadra, senza mostrare nessun problema fisico e apparentemente pronto per scendere in campo contro i portoghesi dopo l'1-0 della gara d'andata.

L'attaccante è stato escluso da Arbeloa a causa di un problema vecchio al ginocchio che gli provoca fastidio da ormai diversi mesi: l'allenatore, su consiglio dello staff medico, ha deciso di non rischiare il suo giocatore anche se è sceso in campo nella Liga appena pochi giorni fa e non ha saltato nessun allenamento. Cerca di tutelarlo ed evitare rischi, dato che si trascina dietro il problema fisico da ormai troppo tempo.

Mbappé escluso dal Real per la Champions

L'assenza del suo nome nella lista dei convocati dei Blancos stona e fa accendere l'allarme, ma in realtà si tratta di una situazione che va avanti da diverso tempo ed è sotto controllo. È una perdita molto pesante per gli spagnoli in una partita ancora in bilico, con il rischio di non arrivare neanche agli ottavi di Champions League, ma era l'unica mossa necessaria per evitare di aggravare la situazione. Mbappé si è regolarmente allenato con il Real Madrid fino a ieri, ma il problema al ginocchio lo ha convinto a fermarsi per un po' perché gli ha provocato nuovamente dolore.

In accordo con Arbeloa e con lo staff medico dei Blancos ha scelto di riposarsi e probabilmente salterà anche la prossima partita di campionato contro il Getafe per evitare di sforzarsi. L'allenatore aveva paventato una possibile presenza del francese dal 1′ ma forse era solo pretattica: Mbappé da diversi mesi ha un problema al ginocchio sinistro che lo limita molto, ma per adesso è necessaria una pausa per capire come evolverà l'infortunio ed evitare di peggiorare ancora di più le cose.