Perché l'Inter ha sbagliato i rigori contro l'Atletico, il clamoroso retroscena: la palla saltava I tiri sbagliati dagli 11 metri di Sanchez, Klaasen e Lautaro in Atletico-Inter di Champions League hanno costretto all'eliminazione i nerazzurri agli ottavi di finale. Ma sono stati rigori troppo brutti per essere veri ed infatti nell'istante precedente al tocco, si vede perfettamente ogni volta la palla muoversi: di millimetri, ma sufficienti per non evitare la magra figura.

Lautaro Martinez ha calciato malissimo l'ultimo rigore dell'Inter contro l'Atletico Madrid e consegnando di fatto la qualificazione ai quarti di Champions League in mano agli spagnoli. Un errore marchiato, quasi incredibile, con la palla sparata altissima oltre la traversa: subito dopo lo sbaglio l'argentino ha rivolto il proprio sguardo verso il dischetto, dove è effettivamente accaduto qualcosa. Prima di lui era toccato a Sanchez e Klaassen fallire l'appuntamento col gol. Un video apparso sui social però mostra chiaramente ciò che è accaduto: in tutti e tre i casi, il terreno del Metropolitano ha ceduto sotto i piedi dei giocatori dell'Inter.

Impossibile credere che tutti e tre i giocatori dell'Inter potessero calciare un rigore così male e impossibile pensare che lo sguardo meditabondo di Lautaro, nello sconforto dell'errore, celasse un semplice alibi per scusarsi della topica dagli 11 metri. E infatti, una spiegazione c'è ed è stata evidenziata da un video apparso sui social nelle ore successive alla partita. In tutti i casi, il rigore è stato "viziato" da un imprevisto che ha costretto alla figuraccia in mondovisione in pochi istanti, Sanchez, Klaassen e Lautaro.

L'errore decisivo di Lautaro dal dischetto che "condanna" l'Inter all'eliminazione agli ottavi di finale

Ma cos'è successo nel momento dei rigori? Nei video apparsi sui social si vede perfettamente in veloce sequenza che ogni volta il pallone si è mosso di qualche millimetro costringendo i giocatori a calciare malamente il penalty. La sfera compie un movimento improvviso e "innaturale" proprio qualche istante prima del tocco. Una sorta di "scossa" al terreno provocata dalla forza del piede d'appoggio che ha provocato gli errori dagli undici metri.

La delusione di Lautaro, consolato a fine match da Thuram

Errori decisivi che hanno eliminato l'Inter agli ottavi di finale dopo che l'anno scorso aveva raggiunto la finale di Instanbul di Champions League. Un inciampo di percorso che è costato carissimo ai nerazzurri che fino a quel momento non avevano subito alcuna sconfitta in Europa ma non sono riusciti a difendere nel migliore dei modi l'1-0 di San Siro cadendo al 90′ sotto la pressione dell'Atletico, capace di portarsi sul 2-1 e condurre il match fino ai rigori. Dove i tre nerazzurri hanno sbagliato, nel peggiore dei modi, i tiri decisivi.